https://ria.ru/20241130/khmao-1986626851.html

В ХМАО пьяный полицейский угнал автомобиль и врезался в сугроб

В ХМАО пьяный полицейский угнал автомобиль и врезался в сугроб - РИА Новости, 30.11.2024

В ХМАО пьяный полицейский угнал автомобиль и врезался в сугроб

Сотрудника полиции из Ханты-Мансийска задержали в Лангепасе за угон автомобиля, на котором он врезался в сугроб, на момент происшествия мужчина находился в... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T14:20

2024-11-30T14:20

2024-11-30T14:20

происшествия

авто

лангепас

ханты-мансийск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Сотрудника полиции из Ханты-Мансийска задержали в Лангепасе за угон автомобиля, на котором он врезался в сугроб, на момент происшествия мужчина находился в отпуске и был пьян, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО в субботу. По данным ведомства, инцидент случился вечером в среду в Лангепасе, в полицию с заявлением об угоне иномарки обратилась местная жительница. Она рассказала, что оставила заведенный автомобиль с ключами в замке зажигания на несколько минут, чтобы совершить покупку, а когда вышла из магазина, то машины уже не было. Автомобиль был найден правоохранителями в сугробе в нескольких сотнях метров от места угона. Внутри находился 43-летний мужчина с признаками опьянения, объяснить свой поступок он не смог, отмечают в управлении. "Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в отдел полиции, где выяснилось, что он является находящимся в отпуске сотрудником МОМВД России "Ханты-Мансийский". В Лангепас он приехал навестить родственников", – говорится в сообщении. При подтверждении вины полицейского он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20241129/mercedes-1986496567.html

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ханты-мансийск

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происшествия, авто, лангепас, ханты-мансийск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия