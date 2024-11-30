https://ria.ru/20241130/khmao-1986626851.html
В ХМАО пьяный полицейский угнал автомобиль и врезался в сугроб
В ХМАО пьяный полицейский угнал автомобиль и врезался в сугроб - РИА Новости, 30.11.2024
В ХМАО пьяный полицейский угнал автомобиль и врезался в сугроб
Сотрудника полиции из Ханты-Мансийска задержали в Лангепасе за угон автомобиля, на котором он врезался в сугроб, на момент происшествия мужчина находился в... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T14:20
2024-11-30T14:20
2024-11-30T14:20
происшествия
авто
лангепас
ханты-мансийск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_619:612:3170:2047_1920x0_80_0_0_37fe6ccb90ea76897254d97059648385.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Сотрудника полиции из Ханты-Мансийска задержали в Лангепасе за угон автомобиля, на котором он врезался в сугроб, на момент происшествия мужчина находился в отпуске и был пьян, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО в субботу. По данным ведомства, инцидент случился вечером в среду в Лангепасе, в полицию с заявлением об угоне иномарки обратилась местная жительница. Она рассказала, что оставила заведенный автомобиль с ключами в замке зажигания на несколько минут, чтобы совершить покупку, а когда вышла из магазина, то машины уже не было. Автомобиль был найден правоохранителями в сугробе в нескольких сотнях метров от места угона. Внутри находился 43-летний мужчина с признаками опьянения, объяснить свой поступок он не смог, отмечают в управлении. "Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в отдел полиции, где выяснилось, что он является находящимся в отпуске сотрудником МОМВД России "Ханты-Мансийский". В Лангепас он приехал навестить родственников", – говорится в сообщении. При подтверждении вины полицейского он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20241129/mercedes-1986496567.html
https://ria.ru/20241125/chelyabinsk-1985578905.html
лангепас
ханты-мансийск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_602:121:3170:2047_1920x0_80_0_0_059d95a4e320754a6a3faa3ab89eca56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, лангепас, ханты-мансийск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Авто, Лангепас, Ханты-Мансийск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В ХМАО пьяный полицейский угнал автомобиль и врезался в сугроб
В Лапгепасе пьяный полицейский угнал автомобиль и врезался в сугроб