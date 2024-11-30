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Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 30.11.2024
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16:59 30.11.2024 (обновлено: 17:13 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/izrail-1986640087.html
Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 30.11.2024
Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о проведении серии ударов по представителям и объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T16:59
2024-11-30T17:13
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о проведении серии ударов по представителям и объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, как утверждается, в ответ на нарушение условий прекращения огня. "ЦАХАЛ работала в течение дня в Ливане против действий, которые представляли угрозу для Израиля, нарушая договоренности о прекращении огня. В одном случае были замечены вооруженные боевики, загружающие в автомобиль РПГ, ящики с боеприпасами и другое военное снаряжение. Вскоре после этого ВВС Израиля нанесли удар по автомобилю", - говорится в сообщении армии. Во время еще одного инцидента ВВС Израиля нанесли удар по военному транспортному средству, действовавшему в районе объекта по производству ракет "Хезболлах". Также сообщается, что были замечены члены "Хезболлах", приближающиеся к сооружениям движения на юге Ливана. ВВС Израиля нанесли по ним удар. Впоследствии силы ЦАХАЛ обнаружили у них оружие, включая гранаты и пистолеты. В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
https://ria.ru/20241129/tanki-1986465655.html
https://ria.ru/20241128/izrail-1986345553.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ заявила о серии ударов по объектам и представителям "Хезболлы" в Ливане

© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара в Ливане
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара в Ливане. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о проведении серии ударов по представителям и объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, как утверждается, в ответ на нарушение условий прекращения огня.
"ЦАХАЛ работала в течение дня в Ливане против действий, которые представляли угрозу для Израиля, нарушая договоренности о прекращении огня. В одном случае были замечены вооруженные боевики, загружающие в автомобиль РПГ, ящики с боеприпасами и другое военное снаряжение. Вскоре после этого ВВС Израиля нанесли удар по автомобилю", - говорится в сообщении армии.
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29 ноября, 15:18
Во время еще одного инцидента ВВС Израиля нанесли удар по военному транспортному средству, действовавшему в районе объекта по производству ракет "Хезболлах".
Также сообщается, что были замечены члены "Хезболлах", приближающиеся к сооружениям движения на юге Ливана. ВВС Израиля нанесли по ним удар. Впоследствии силы ЦАХАЛ обнаружили у них оружие, включая гранаты и пистолеты.
В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
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Нетаньяху пригрозил войной, если "Хезболла" сорвет режим прекращения огня
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В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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