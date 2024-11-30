https://ria.ru/20241130/iran-1986662231.html

Глава МИД Ирана посетит страны Ближнего Востока

Глава МИД Ирана посетит страны Ближнего Востока - РИА Новости, 30.11.2024

Глава МИД Ирана посетит страны Ближнего Востока

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что глава иранского МИД Сейед Аббас Аракчи совершит в ближайшее время поездку... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T20:54

2024-11-30T20:54

2024-11-30T20:55

в мире

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иран

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ближний восток

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ТЕГЕРАН, 30 ноя - РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что глава иранского МИД Сейед Аббас Аракчи совершит в ближайшее время поездку по странам Ближнего Востока для обсуждения с властями этих стран происходящих в регионе изменений, в воскресенье он посетит Сирию, затем Турцию. Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. "Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи... заявил, что министр иностранных дел нашей страны Сейед Аббас Аракчи вскоре отправится в ряд стран региона для консультаций по региональным проблемам, в частности - по недавним изменениям (в регионе)", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале иранского министерства иностранных дел. По словам Багаи, в воскресенье Аракчи направится в Дамаск, после чего - в Анкару. В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели: Иордания, Ливан и Ирак.

https://ria.ru/20241129/iran-1986360925.html

https://ria.ru/20241130/siriya-1986645435.html

сирия

иран

турция

ближний восток

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в мире, сирия, иран, турция, аббас аракчи, оон, ближний восток