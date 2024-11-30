Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана посетит страны Ближнего Востока - РИА Новости, 30.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 30.11.2024 (обновлено: 20:55 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/iran-1986662231.html
Глава МИД Ирана посетит страны Ближнего Востока
Глава МИД Ирана посетит страны Ближнего Востока - РИА Новости, 30.11.2024
Глава МИД Ирана посетит страны Ближнего Востока
Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что глава иранского МИД Сейед Аббас Аракчи совершит в ближайшее время поездку... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T20:54
2024-11-30T20:55
в мире
сирия
иран
турция
аббас аракчи
оон
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150834/33/1508343362_0:97:5184:3013_1920x0_80_0_0_725cc4a207fca125a750e0bfd60ab372.jpg
ТЕГЕРАН, 30 ноя - РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что глава иранского МИД Сейед Аббас Аракчи совершит в ближайшее время поездку по странам Ближнего Востока для обсуждения с властями этих стран происходящих в регионе изменений, в воскресенье он посетит Сирию, затем Турцию. Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. "Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи... заявил, что министр иностранных дел нашей страны Сейед Аббас Аракчи вскоре отправится в ряд стран региона для консультаций по региональным проблемам, в частности - по недавним изменениям (в регионе)", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале иранского министерства иностранных дел. По словам Багаи, в воскресенье Аракчи направится в Дамаск, после чего - в Анкару. В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели: Иордания, Ливан и Ирак.
https://ria.ru/20241129/iran-1986360925.html
https://ria.ru/20241130/siriya-1986645435.html
сирия
иран
турция
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150834/33/1508343362_240:0:4848:3456_1920x0_80_0_0_0837c85acaeb142128b543c0195e69f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, иран, турция, аббас аракчи, оон, ближний восток
В мире, Сирия, Иран, Турция, Аббас Аракчи, ООН, Ближний Восток
Глава МИД Ирана посетит страны Ближнего Востока

Глава МИД Ирана Аракчи в ближайшее время посетит Сирию и Турцию

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 30 ноя - РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что глава иранского МИД Сейед Аббас Аракчи совершит в ближайшее время поездку по странам Ближнего Востока для обсуждения с властями этих стран происходящих в регионе изменений, в воскресенье он посетит Сирию, затем Турцию.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
Израильский удар по Пальмире - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Иран назвал действия террористов в Сирии частью американского плана
29 ноября, 08:18
"Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи... заявил, что министр иностранных дел нашей страны Сейед Аббас Аракчи вскоре отправится в ряд стран региона для консультаций по региональным проблемам, в частности - по недавним изменениям (в регионе)", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале иранского министерства иностранных дел.
По словам Багаи, в воскресенье Аракчи направится в Дамаск, после чего - в Анкару.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели: Иордания, Ливан и Ирак.
Окраина города Алеппо - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Главы МИД России и Ирана обсудили события в Сирии
Вчера, 17:45
 
В миреСирияИранТурцияАббас АракчиООНБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала