https://ria.ru/20241130/iphone-1986593787.html

Депутат предупредил о новых способах взлома iPhone

Депутат предупредил о новых способах взлома iPhone - РИА Новости, 30.11.2024

Депутат предупредил о новых способах взлома iPhone

Мошенники начали использовать новые способы взлома гаджетов iPhone, среди них - предложения о переустановке ранее удаленных приложений и звонки под видом... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T03:47

2024-11-30T03:47

2024-11-30T06:09

антон немкин (депутат)

apple

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722643_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_110c1d4e4704e77a90264b8617a57613.jpg

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Мошенники начали использовать новые способы взлома гаджетов iPhone, среди них - предложения о переустановке ранее удаленных приложений и звонки под видом сотрудников техподдержки Apple, а также поддельные уведомления от Apple, рассказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "Мошенники стали взламывать смартфоны граждан под видом переустановки удалённых ранее из App Store приложений. Для этого пользователю предлагают зайти в учетную запись мошенника и ввести данные - после этого смартфон блокируется, а за разблокировку злоумышленники просят огромную сумму денег", - рассказал он РИА Новости. Депутат напомнил, что мошенники могут использовать различные методы для взлома телефона с помощью Apple ID. Один из наиболее распространённых способов — фишинг. "Злоумышленники отправляют поддельные сообщения или электронные письма, которые выглядят как официальные уведомления от Apple. В этих сообщениях пользователя просят перейти по ссылке и ввести данные своего Apple ID, включая пароль. Как только жертва вводит информацию на фальшивом сайте, данные попадают к мошенникам, которые затем могут получить доступ к устройству или аккаунту iCloud", - отметил парламентарий. Также мошенники могут использовать утечки данных, добавил Немкин. "Если Apple ID и пароль пользователя уже были скомпрометированы в результате взлома другого сервиса, мошенники могут попробовать использовать эти учётные данные для входа в аккаунт Apple… Если пользователь использует одинаковые пароли на разных платформах, это значительно упрощает задачу злоумышленников. Получив доступ к аккаунту, они могут заблокировать устройство через функцию "Найти iPhone" или украсть личные данные, такие как фотографии, сообщения и контакты", - подчеркнул депутат. По словам Немкина, ещё один способ, который используют мошенники, - это социальная инженерия. "Мошенники могут связаться с жертвой, выдавая себя за сотрудников техподдержки Apple, и под различными предлогами попросить предоставить данные Apple ID или код двухфакторной аутентификации. Используя полученную информацию, они получают контроль над устройством и могут удалить данные или потребовать выкуп за разблокировку", - добавил парламентарий. Он напомнил, что передавать свои данные сторонним лицам в сети очень опасно и чревато серьезными последствиями.

https://ria.ru/20241121/moshenniki-1984931979.html

https://ria.ru/20241119/moshenniki-1984665291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

антон немкин (депутат), apple