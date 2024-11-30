Спецназ вытеснил протестующих с проспекта перед парламентом Грузии
Спецназ вытеснил демонстрантов с проспекта Руставели перед парламентом Грузии
Акция протеста оппозиции в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Спецназ к утру вытеснил с проспекта Руставели перед парламентом Грузии в Тбилиси сторонников оппозиции, которые протестовали против решения властей приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству в ЕС, в настоящий момент район перед зданием свободен, кадры транслируют грузинские телекомпании.
Как передавал корреспондент РИА Новости, спецназ оттеснял демонстрантов всю ночь. Изначально силовики использовали водомет, чтобы освободить боковые входы в парламент, затем подключилась центральная часть правоохранителей, которая направилась с площади Свободы и очистила площадь перед парламентом, также использовав водомет.
Демонстранты не расходились на протяжении всей ночи. Они разожгли костер, закидывали силовиков камнями, бутылками и хлопушками. В соцсетях распространено множество видеоматериалов очевидцев, на которых сотрудники МВД задерживают демонстрантов. По данным МВД, более 100 человек задержаны за хулиганство и неподчинение полиции в ходе митинга у парламента Грузии, в результате потасовок пострадали 10 сотрудников МВД.
Акции оппозиции начались в четверг после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.