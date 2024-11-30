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Спецназ вытеснил протестующих с проспекта перед парламентом Грузии - РИА Новости, 30.11.2024
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08:43 30.11.2024 (обновлено: 23:20 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/gruziya-1986602124.html
Спецназ вытеснил протестующих с проспекта перед парламентом Грузии
Спецназ вытеснил протестующих с проспекта перед парламентом Грузии - РИА Новости, 30.11.2024
Спецназ вытеснил протестующих с проспекта перед парламентом Грузии
Спецназ к утру вытеснил с проспекта Руставели перед парламентом Грузии в Тбилиси сторонников оппозиции, которые протестовали против решения властей... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T08:43
2024-11-30T23:20
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парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Спецназ к утру вытеснил с проспекта Руставели перед парламентом Грузии в Тбилиси сторонников оппозиции, которые протестовали против решения властей приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству в ЕС, в настоящий момент район перед зданием свободен, кадры транслируют грузинские телекомпании. Как передавал корреспондент РИА Новости, спецназ оттеснял демонстрантов всю ночь. Изначально силовики использовали водомет, чтобы освободить боковые входы в парламент, затем подключилась центральная часть правоохранителей, которая направилась с площади Свободы и очистила площадь перед парламентом, также использовав водомет. Демонстранты не расходились на протяжении всей ночи. Они разожгли костер, закидывали силовиков камнями, бутылками и хлопушками. В соцсетях распространено множество видеоматериалов очевидцев, на которых сотрудники МВД задерживают демонстрантов. По данным МВД, более 100 человек задержаны за хулиганство и неподчинение полиции в ходе митинга у парламента Грузии, в результате потасовок пострадали 10 сотрудников МВД. Акции оппозиции начались в четверг после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html
https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986588486.html
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
Спецназ вытеснил протестующих с проспекта перед парламентом Грузии

Спецназ вытеснил демонстрантов с проспекта Руставели перед парламентом Грузии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Спецназ к утру вытеснил с проспекта Руставели перед парламентом Грузии в Тбилиси сторонников оппозиции, которые протестовали против решения властей приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству в ЕС, в настоящий момент район перед зданием свободен, кадры транслируют грузинские телекомпании.
Как передавал корреспондент РИА Новости, спецназ оттеснял демонстрантов всю ночь. Изначально силовики использовали водомет, чтобы освободить боковые входы в парламент, затем подключилась центральная часть правоохранителей, которая направилась с площади Свободы и очистила площадь перед парламентом, также использовав водомет.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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Демонстранты не расходились на протяжении всей ночи. Они разожгли костер, закидывали силовиков камнями, бутылками и хлопушками. В соцсетях распространено множество видеоматериалов очевидцев, на которых сотрудники МВД задерживают демонстрантов. По данным МВД, более 100 человек задержаны за хулиганство и неподчинение полиции в ходе митинга у парламента Грузии, в результате потасовок пострадали 10 сотрудников МВД.
Акции оппозиции начались в четверг после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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