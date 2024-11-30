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В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах - РИА Новости, 30.11.2024
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02:49 30.11.2024 (обновлено: 05:44 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/gosduma-1986592183.html
В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах
В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах - РИА Новости, 30.11.2024
В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах, в том числе рассмотреть возвращение в... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T02:49
2024-11-30T05:44
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах, в том числе рассмотреть возвращение в законодательство нормы о принудительном изъятии подобного жилья. "Сегодня встречаются ситуации, когда собственники той или иной квартиры устраивают у себя дома "свалку". Предлагаю две вещи. Первое – кратное увеличение штрафов и расширение перечня условий, подпадающих под антисанитарию. Платить будут рублем, может тогда начнут уважать интересы окружающих. Второе – в случаях, когда штрафы не оказывают должного влияния, необходимо рассмотреть возвращение в законодательство нормы о принудительном изъятии подобного жилья. Тогда, когда нарушаются права и интересы соседей, и фактически происходит бесхозное обращение с жильем", — рассказал РИА Новости Колунов. Парламентарий отметил, что эта проблема достаточно серьезная, так как запах из таких квартир распространяется далеко за пределы частной собственности: выходит на лестничную клетку, попадает в соседние квартиры, по его словам, люди вынуждены дышать этим и массово обращаться во все инстанции, включая МВД, социальные службы, Роспотребнадзор. "Добиться управы действительно тяжело, чаще всего устная беседа не помогает, а мер административного воздействия фактически не существует. Да, есть статья КоАП 6.4, грозящая смешными штрафами в 500-1000 рублей за антисанитарию. Но привлекают по ней крайне редко, а соседи вынуждены жить в таких условиях годами и дышать этим. Более того, нередко уполномоченные органы попасть в частную собственность не могут – им просто не открывают. В моем избирательном округе есть такие примеры", — добавил он.
https://realty.ria.ru/20241120/gd-1984821105.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ
В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

Депутат Колунов предложил увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах, в том числе рассмотреть возвращение в законодательство нормы о принудительном изъятии подобного жилья.
"Сегодня встречаются ситуации, когда собственники той или иной квартиры устраивают у себя дома "свалку". Предлагаю две вещи. Первое – кратное увеличение штрафов и расширение перечня условий, подпадающих под антисанитарию. Платить будут рублем, может тогда начнут уважать интересы окружающих. Второе – в случаях, когда штрафы не оказывают должного влияния, необходимо рассмотреть возвращение в законодательство нормы о принудительном изъятии подобного жилья. Тогда, когда нарушаются права и интересы соседей, и фактически происходит бесхозное обращение с жильем", — рассказал РИА Новости Колунов.
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Парламентарий отметил, что эта проблема достаточно серьезная, так как запах из таких квартир распространяется далеко за пределы частной собственности: выходит на лестничную клетку, попадает в соседние квартиры, по его словам, люди вынуждены дышать этим и массово обращаться во все инстанции, включая МВД, социальные службы, Роспотребнадзор.
"Добиться управы действительно тяжело, чаще всего устная беседа не помогает, а мер административного воздействия фактически не существует. Да, есть статья КоАП 6.4, грозящая смешными штрафами в 500-1000 рублей за антисанитарию. Но привлекают по ней крайне редко, а соседи вынуждены жить в таких условиях годами и дышать этим. Более того, нередко уполномоченные органы попасть в частную собственность не могут – им просто не открывают. В моем избирательном округе есть такие примеры", — добавил он.
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