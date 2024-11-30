https://ria.ru/20241130/gosduma-1986592183.html

В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах - РИА Новости, 30.11.2024

В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах, в том числе рассмотреть возвращение в... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T02:49

2024-11-30T02:49

2024-11-30T05:44

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах, в том числе рассмотреть возвращение в законодательство нормы о принудительном изъятии подобного жилья. "Сегодня встречаются ситуации, когда собственники той или иной квартиры устраивают у себя дома "свалку". Предлагаю две вещи. Первое – кратное увеличение штрафов и расширение перечня условий, подпадающих под антисанитарию. Платить будут рублем, может тогда начнут уважать интересы окружающих. Второе – в случаях, когда штрафы не оказывают должного влияния, необходимо рассмотреть возвращение в законодательство нормы о принудительном изъятии подобного жилья. Тогда, когда нарушаются права и интересы соседей, и фактически происходит бесхозное обращение с жильем", — рассказал РИА Новости Колунов. Парламентарий отметил, что эта проблема достаточно серьезная, так как запах из таких квартир распространяется далеко за пределы частной собственности: выходит на лестничную клетку, попадает в соседние квартиры, по его словам, люди вынуждены дышать этим и массово обращаться во все инстанции, включая МВД, социальные службы, Роспотребнадзор. "Добиться управы действительно тяжело, чаще всего устная беседа не помогает, а мер административного воздействия фактически не существует. Да, есть статья КоАП 6.4, грозящая смешными штрафами в 500-1000 рублей за антисанитарию. Но привлекают по ней крайне редко, а соседи вынуждены жить в таких условиях годами и дышать этим. Более того, нередко уполномоченные органы попасть в частную собственность не могут – им просто не открывают. В моем избирательном округе есть такие примеры", — добавил он.

https://realty.ria.ru/20241120/gd-1984821105.html

https://realty.ria.ru/20241127/gosduma-1986035560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф