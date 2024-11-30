https://ria.ru/20241130/gosduma-1986591181.html

Россиянам рассказали о положенной за работу в выходной день компенсации

Россиянам рассказали о положенной за работу в выходной день компенсации - РИА Новости, 30.11.2024

Россиянам рассказали о положенной за работу в выходной день компенсации

Работа в выходной или нерабочий праздничный день, согласно трудовому законодательству, оплачивается не менее чем в двойном размере, рассказала РИА Новости член... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T02:20

2024-11-30T02:20

2024-11-30T06:09

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Работа в выходной или нерабочий праздничный день, согласно трудовому законодательству, оплачивается не менее чем в двойном размере, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина. "Действующие нормы трудового законодательства предусматривают то, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере", - сказала Стенякина. В Трудовом кодексе РФ определено, если сотрудник работал в выходной или праздничный день сверх месячной нормы рабочего времени и если эта работа не компенсируется предоставлением ему другого выходного, то в его заработок наряду с тарифной частью зарплаты, исчисленной в размере не менее двойной дневной или часовой ставки, должны быть включены все компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной системой оплаты труда. Таким образом, согласно положениям ТК РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере, добавила парламентарий. "При этом руководство предприятия, в соответствии с законом, может наградить гражданина в большем объеме, исходя из материальных возможностей юрлица, но не может заплатить меньше, чем установлено в законе", - уточнила она.

https://ria.ru/20241128/lgoty-1986146430.html

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общество, россия, госдума рф