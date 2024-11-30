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Россиянам рассказали о положенной за работу в выходной день компенсации - РИА Новости, 30.11.2024
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02:20 30.11.2024 (обновлено: 06:09 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/gosduma-1986591181.html
Россиянам рассказали о положенной за работу в выходной день компенсации
Россиянам рассказали о положенной за работу в выходной день компенсации - РИА Новости, 30.11.2024
Россиянам рассказали о положенной за работу в выходной день компенсации
Работа в выходной или нерабочий праздничный день, согласно трудовому законодательству, оплачивается не менее чем в двойном размере, рассказала РИА Новости член... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T02:20
2024-11-30T06:09
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Работа в выходной или нерабочий праздничный день, согласно трудовому законодательству, оплачивается не менее чем в двойном размере, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина. "Действующие нормы трудового законодательства предусматривают то, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере", - сказала Стенякина. В Трудовом кодексе РФ определено, если сотрудник работал в выходной или праздничный день сверх месячной нормы рабочего времени и если эта работа не компенсируется предоставлением ему другого выходного, то в его заработок наряду с тарифной частью зарплаты, исчисленной в размере не менее двойной дневной или часовой ставки, должны быть включены все компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной системой оплаты труда. Таким образом, согласно положениям ТК РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере, добавила парламентарий. "При этом руководство предприятия, в соответствии с законом, может наградить гражданина в большем объеме, исходя из материальных возможностей юрлица, но не может заплатить меньше, чем установлено в законе", - уточнила она.
https://ria.ru/20241128/lgoty-1986146430.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Россиянам рассказали о положенной за работу в выходной день компенсации

Депутат Стенякина рассказала, что за работу в выходной положена двойная оплата

© iStock.com / catalisТрудовая книжка и деньги
Трудовая книжка и деньги - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© iStock.com / catalis
Трудовая книжка и деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Работа в выходной или нерабочий праздничный день, согласно трудовому законодательству, оплачивается не менее чем в двойном размере, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина.
"Действующие нормы трудового законодательства предусматривают то, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере", - сказала Стенякина.
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В Трудовом кодексе РФ определено, если сотрудник работал в выходной или праздничный день сверх месячной нормы рабочего времени и если эта работа не компенсируется предоставлением ему другого выходного, то в его заработок наряду с тарифной частью зарплаты, исчисленной в размере не менее двойной дневной или часовой ставки, должны быть включены все компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной системой оплаты труда. Таким образом, согласно положениям ТК РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере, добавила парламентарий.
"При этом руководство предприятия, в соответствии с законом, может наградить гражданина в большем объеме, исходя из материальных возможностей юрлица, но не может заплатить меньше, чем установлено в законе", - уточнила она.
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