https://ria.ru/20241130/gorlovka-1986608522.html

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.11.2024

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель поселка Новгородское в городском округе Горловки пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T10:06

2024-11-30T10:06

2024-11-30T10:06

специальная военная операция на украине

горловка

иван приходько

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Мирный житель поселка Новгородское в городском округе Горловки пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель поселка Новгородское городского округа Горловка", - говорится в сообщении мэра.

https://ria.ru/20241127/gorlovka-1986116800.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, иван приходько, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия