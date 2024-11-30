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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.11.2024
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель поселка Новгородское в городском округе Горловки пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T10:06
2024-11-30T10:06
2024-11-30T10:06
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Мирный житель поселка Новгородское в городском округе Горловки пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель поселка Новгородское городского округа Горловка", - говорится в сообщении мэра.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле ВСУ поселка Новгородское пострадал человек