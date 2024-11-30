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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/gorlovka-1986608522.html
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.11.2024
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель поселка Новгородское в городском округе Горловки пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T10:06
2024-11-30T10:06
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Мирный житель поселка Новгородское в городском округе Горловки пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель поселка Новгородское городского округа Горловка", - говорится в сообщении мэра.
https://ria.ru/20241127/gorlovka-1986116800.html
горловка
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горловка, иван приходько, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мэр Приходько: при обстреле ВСУ поселка Новгородское пострадал человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Мирный житель поселка Новгородское в городском округе Горловки пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель поселка Новгородское городского округа Горловка", - говорится в сообщении мэра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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