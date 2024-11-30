https://ria.ru/20241130/getts-1986596557.html

Гетц оценил идею членства Украины в НАТО

Гетц оценил идею членства Украины в НАТО - РИА Новости, 30.11.2024

Гетц оценил идею членства Украины в НАТО

Бывший конгрессмен США Мэтт Гетц, отказавшийся от предложения стать генпрокурором, назвал ужасной идеей принятие Украины в НАТО. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T06:05

2024-11-30T06:05

2024-11-30T06:05

в мире

украина

россия

киев

владимир зеленский

мэтт гетц

владимир путин

конгресс сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983682577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_783c51c49bdfc10f5ac270df49f126d0.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Бывший конгрессмен США Мэтт Гетц, отказавшийся от предложения стать генпрокурором, назвал ужасной идеей принятие Украины в НАТО. Такими словами политик прокомментировал в соцсети X фрагмент интервью Владимира Зеленского телеканалу Sky News. В нем Зеленский заявил, что для завершения "горячей фазы конфликта" на Украине необходимо включить страну в НАТО. "Было бы ужасной идеей принять Украину в НАТО", - написал Гетц в соцсети X. Зеленский в октябре представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представленный Зеленским "план победы" только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241129/kellog-1986574321.html

https://ria.ru/20241129/nato-1986249841.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, мэтт гетц, владимир путин, конгресс сша, нато