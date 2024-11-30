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Гетц оценил идею членства Украины в НАТО - РИА Новости, 30.11.2024
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06:05 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/getts-1986596557.html
Гетц оценил идею членства Украины в НАТО
Гетц оценил идею членства Украины в НАТО - РИА Новости, 30.11.2024
Гетц оценил идею членства Украины в НАТО
Бывший конгрессмен США Мэтт Гетц, отказавшийся от предложения стать генпрокурором, назвал ужасной идеей принятие Украины в НАТО. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T06:05
2024-11-30T06:05
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Бывший конгрессмен США Мэтт Гетц, отказавшийся от предложения стать генпрокурором, назвал ужасной идеей принятие Украины в НАТО. Такими словами политик прокомментировал в соцсети X фрагмент интервью Владимира Зеленского телеканалу Sky News. В нем Зеленский заявил, что для завершения "горячей фазы конфликта" на Украине необходимо включить страну в НАТО. "Было бы ужасной идеей принять Украину в НАТО", - написал Гетц в соцсети X. Зеленский в октябре представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представленный Зеленским "план победы" только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241129/kellog-1986574321.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, мэтт гетц, владимир путин, конгресс сша, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Мэтт Гетц, Владимир Путин, Конгресс США, НАТО
Гетц оценил идею членства Украины в НАТО

Бывший конгрессмен США Гетц назвал ужасной идеей членство Украины в НАТО

© AP Photo / Alex BrandonМэтт Гетц
Мэтт Гетц - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Мэтт Гетц. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Бывший конгрессмен США Мэтт Гетц, отказавшийся от предложения стать генпрокурором, назвал ужасной идеей принятие Украины в НАТО.
Такими словами политик прокомментировал в соцсети X фрагмент интервью Владимира Зеленского телеканалу Sky News. В нем Зеленский заявил, что для завершения "горячей фазы конфликта" на Украине необходимо включить страну в НАТО.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Кит Келлог предупреждал об опасности приглашения Украины в НАТО
29 ноября, 21:18
"Было бы ужасной идеей принять Украину в НАТО", - написал Гетц в соцсети X.
Зеленский в октябре представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представленный Зеленским "план победы" только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
"Отодвинули на второй план". НАТО нашла замену Украине
29 ноября, 08:00
 
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