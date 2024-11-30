"Придется отказаться": в Бундесвере раскрыли, какой город потеряет Украина
Немецкий генерал Фрейдинг: Украина потеряет Красноармейск в начале 2025-го года
© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры Бундесвера
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры Бундесвера . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украине придется отказаться от города Красноармейск (украинское название — Покровск) к началу 2025-го года, заявил руководитель планово-командного штаба Министерства обороны ФРГ Кристиан Фрейдинг на YouTube-канале Бундесвера.
"Исходя из того, как мы можем оценить ситуацию на данный момент, если не появятся существенно новые факторы, я думаю, что на рубеже года или в начале 2025-го придется отказаться от организации обороны города", — утверждает он.
По словам генерала, российские военные предприняли в Донбассе такое наступление, которое на Западе даже не могли вообразить.
«
"Россия атакует там с использованием людей и техники, чего мы практически не могли себе представить, Россия постоянно там добивается прогресса", — заявил Фрейдинг.
Как отметил офицер, Красноармейск имеет важное значение с точки зрения логистики и снабжения украинской группировки в Донбассе.
"Там находится автомобильный узел, там сходятся железнодорожные пути, оттуда можно обеспечить войска материально-техническим обеспечением, перебросить войска, пополнить запасы, заменить личный состав, ввести на фронт резервные воинские части", — сказал он.
Красноармейск (украинское название Покровск) — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск производится железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.