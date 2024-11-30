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"Придется отказаться": в Бундесвере раскрыли, какой город потеряет Украина - РИА Новости, 30.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:43 30.11.2024 (обновлено: 14:21 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/general-1986601965.html
"Придется отказаться": в Бундесвере раскрыли, какой город потеряет Украина
"Придется отказаться": в Бундесвере раскрыли, какой город потеряет Украина - РИА Новости, 30.11.2024
"Придется отказаться": в Бундесвере раскрыли, какой город потеряет Украина
Украине придется отказаться от города Красноармейск (украинское название — Покровск) к началу 2025-го года, заявил руководитель планово-командного штаба... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T08:43
2024-11-30T14:21
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украине придется отказаться от города Красноармейск (украинское название — Покровск) к началу 2025-го года, заявил руководитель планово-командного штаба Министерства обороны ФРГ Кристиан Фрейдинг на YouTube-канале Бундесвера."Исходя из того, как мы можем оценить ситуацию на данный момент, если не появятся существенно новые факторы, я думаю, что на рубеже года или в начале 2025-го придется отказаться от организации обороны города", — утверждает он.По словам генерала, российские военные предприняли в Донбассе такое наступление, которое на Западе даже не могли вообразить."Россия атакует там с использованием людей и техники, чего мы практически не могли себе представить, Россия постоянно там добивается прогресса", — заявил Фрейдинг.Как отметил офицер, Красноармейск имеет важное значение с точки зрения логистики и снабжения украинской группировки в Донбассе."Там находится автомобильный узел, там сходятся железнодорожные пути, оттуда можно обеспечить войска материально-техническим обеспечением, перебросить войска, пополнить запасы, заменить личный состав, ввести на фронт резервные воинские части", — сказал он.Красноармейск (украинское название Покровск) — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск производится железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20241130/kiev-1986606865.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Киев, Россия, Донбасс, Бундесвер Германии, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Придется отказаться": в Бундесвере раскрыли, какой город потеряет Украина

Немецкий генерал Фрейдинг: Украина потеряет Красноармейск в начале 2025-го года

© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры Бундесвера
Офицеры Бундесвера - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры Бундесвера . Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украине придется отказаться от города Красноармейск (украинское название — Покровск) к началу 2025-го года, заявил руководитель планово-командного штаба Министерства обороны ФРГ Кристиан Фрейдинг на YouTube-канале Бундесвера.
"Исходя из того, как мы можем оценить ситуацию на данный момент, если не появятся существенно новые факторы, я думаю, что на рубеже года или в начале 2025-го придется отказаться от организации обороны города", — утверждает он.
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По словам генерала, российские военные предприняли в Донбассе такое наступление, которое на Западе даже не могли вообразить.
«
"Россия атакует там с использованием людей и техники, чего мы практически не могли себе представить, Россия постоянно там добивается прогресса", — заявил Фрейдинг.
Как отметил офицер, Красноармейск имеет важное значение с точки зрения логистики и снабжения украинской группировки в Донбассе.
"Там находится автомобильный узел, там сходятся железнодорожные пути, оттуда можно обеспечить войска материально-техническим обеспечением, перебросить войска, пополнить запасы, заменить личный состав, ввести на фронт резервные воинские части", — сказал он.
Красноармейск (украинское название Покровск) — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск производится железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
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