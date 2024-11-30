Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2024 года
Участники Всероссийского молодежного образовательного форума "Юг молодой" платформы "Росмолодежь" в Бердянске в День народного единства.
Участники Всероссийского молодежного образовательного форума "Юг молодой" платформы "Росмолодежь" в Бердянске в День народного единства.
Четвертое ноября 2024 года. Президент России Владимир Путин общается с представителями национальных общественных объединений, молодежных и волонтерских организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства.
Четвертое ноября 2024 года. Президент России Владимир Путин общается с представителями национальных общественных объединений, молодежных и волонтерских организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства.
Участницы финала межрегионального конкурса "Краса Донбасса — 2024".
Участницы финала межрегионального конкурса "Краса Донбасса — 2024".
Симпозиум "Создавая будущее".
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси.
Работа расчета гаубицы Д-30 отдельного диверсионно-разведывательного штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса в Курской области.
Работа расчета гаубицы Д-30 отдельного диверсионно-разведывательного штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса в Курской области.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай.
Родившийся 1 сентября детеныш бурого капуцина в Ленинградском зоопарке в Санкт-Петербурге.
Родившийся 1 сентября детеныш бурого капуцина в Ленинградском зоопарке в Санкт-Петербурге.
Посетительница на открытии иммерсивной выставки-экспедиции "Лед. Жизнь" в "Севкабель Порту" в Санкт-Петербурге.
Посетительница на открытии иммерсивной выставки-экспедиции "Лед. Жизнь" в "Севкабель Порту" в Санкт-Петербурге.
Девушка на одной из выставок во время 41-й музейной ночи "Сомнамбула" в красноярском музейном центре "Площадь Мира".
Девушка на одной из выставок во время 41-й музейной ночи "Сомнамбула" в красноярском музейном центре "Площадь Мира".
Тренер Владимир Маслов в Приморском океанариуме во Владивостоке.
Тренер Владимир Маслов в Приморском океанариуме во Владивостоке.
Оппозиционные силы у парламента Абхазии в Сухуме выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
Оппозиционные силы у парламента Абхазии в Сухуме выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
Церемония награждения призеров четвертого этапа турнира "Золотой конек Москвы" серии Гран-при России по фигурному катанию сезона 2024/2025.
Церемония награждения призеров четвертого этапа турнира "Золотой конек Москвы" серии Гран-при России по фигурному катанию сезона 2024/2025.
Посетительница на международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех" в Москве.
Посетительница на международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех" в Москве.
Гигантский осьминог с тремя сердцами и голубой кровью появился впервые за десять лет в Московском зоопарке.
Гигантский осьминог с тремя сердцами и голубой кровью появился впервые за десять лет в Московском зоопарке.
Певица Ольга Бузова выступает на концерте в честь восьмилетия своей сольной карьеры в Москве.
Певица Ольга Бузова выступает на концерте в честь восьмилетия своей сольной карьеры в Москве.
На занятиях по РХБЗ в ресурсном центре военно-патриотического воспитания молодежи Тамбовской области казачьей кадетской школы-интерната имени графа И. И. Воронцова-Дашкова.
На занятиях по РХБЗ в ресурсном центре военно-патриотического воспитания молодежи Тамбовской области казачьей кадетской школы-интерната имени графа И. И. Воронцова-Дашкова.
Александра Шинкаренко и Михаил Антонов выступают с произвольной программой танцев на льду на четвертом этапе турнира "Золотой конек Москвы" серии Гран-при России по фигурному катанию сезона 2024/2025.
Александра Шинкаренко и Михаил Антонов выступают с произвольной программой танцев на льду на четвертом этапе турнира "Золотой конек Москвы" серии Гран-при России по фигурному катанию сезона 2024/2025.
Многонациональный семейный фестиваль "НЕхолодно", который проводится в рамках открытия сезона закаливания "День моржа", на базе "АквАйСпорт-Тюмень" — "Озеро чемпионов".
Многонациональный семейный фестиваль "НЕхолодно", который проводится в рамках открытия сезона закаливания "День моржа", на базе "АквАйСпорт-Тюмень" — "Озеро чемпионов".