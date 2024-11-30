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Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2024 года - РИА Новости, 30.11.2024
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10:00 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/foto-1986446472.html
Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2024 года
Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2024 года - РИА Новости, 30.11.2024
Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2024 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T10:00
2024-11-30T10:00
фото
россия
бердянск
тбилиси
чжухай
московский зоопарк
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
россия
бердянск
тбилиси
чжухай
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, россия, бердянск, тбилиси, чжухай, московский зоопарк
Фото, Россия, Бердянск, Тбилиси, Чжухай, Московский зоопарк

Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2024 года

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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМодель демонстрирует одежду из коллекции бренда Irneste в рамках недели моды Estet Fashion Week в ювелирном доме "Эстет" в Москве.
Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Irneste в рамках недели моды Estet Fashion Week в ювелирном доме Эстет в Москве
Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Irneste в рамках недели моды Estet Fashion Week в ювелирном доме "Эстет" в Москве.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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1 из 26
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Участники Всероссийского молодежного образовательного форума "Юг молодой" платформы "Росмолодежь" в Бердянске в День народного единства.

Участники Всероссийского молодежного образовательного форума Юг Молодой платформы Росмолодежь в Бердянске растянули российский флаг в День народного единства

Участники Всероссийского молодежного образовательного форума "Юг молодой" платформы "Росмолодежь" в Бердянске в День народного единства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 26
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанк

Четвертое ноября 2024 года. Президент России Владимир Путин общается с представителями национальных общественных объединений, молодежных и волонтерских организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства.

Президент РФ Владимир Путин общается с представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади

Четвертое ноября 2024 года. Президент России Владимир Путин общается с представителями национальных общественных объединений, молодежных и волонтерских организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства.

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
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3 из 26
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Участницы финала межрегионального конкурса "Краса Донбасса — 2024".

Участницы финала Межрегионального конкурса красоты Краса Донбасса - 2024

Участницы финала межрегионального конкурса "Краса Донбасса — 2024".

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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4 из 26
© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкКошки выходят к мирным жителям, которые массово возвращаются после объявления о прекращения огня с Израилем.
Кошки выходят к мирным жителям, которые массово возвращаются после объявления о прекращения огня с Израилем
Кошки выходят к мирным жителям, которые массово возвращаются после объявления о прекращения огня с Израилем.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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5 из 26
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Симпозиум "Создавая будущее".

Работа симпозиума Создавая будущее

Симпозиум "Создавая будущее".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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6 из 26
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси.

Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси

Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© РИА Новости / Стрингер
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7 из 26
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушки идут по улице во время дождя с сильным ветром в Москве.
Девушки идут по улице во время дождя с сильным ветром в Москве
Девушки идут по улице во время дождя с сильным ветром в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 26
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Работа расчета гаубицы Д-30 отдельного диверсионно-разведывательного штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса в Курской области.

Работа расчета гаубицы Д-30 отдельного диверсионного-разведывательного штурмового отряда Клуни добровольческого корпуса в Курской области

Работа расчета гаубицы Д-30 отдельного диверсионно-разведывательного штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса в Курской области.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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9 из 26
© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация/Нина Падалко | Перейти в медиабанк

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай.

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э на Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай.

© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация/Нина Падалко
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10 из 26
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Родившийся 1 сентября детеныш бурого капуцина в Ленинградском зоопарке в Санкт-Петербурге.

Родившийся первого сентября детеныш бурого капуцина в Ленинградском зоопарке в Санкт-Петербурге

Родившийся 1 сентября детеныш бурого капуцина в Ленинградском зоопарке в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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11 из 26
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Посетительница на открытии иммерсивной выставки-экспедиции "Лед. Жизнь" в "Севкабель Порту" в Санкт-Петербурге.

Посетительница на открытии иммерсивной выставки-экспедиции Лёд. Жизнь в Севкабель Порту в Санкт-Петербурге

Посетительница на открытии иммерсивной выставки-экспедиции "Лед. Жизнь" в "Севкабель Порту" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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12 из 26
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Девушка на одной из выставок во время 41-й музейной ночи "Сомнамбула" в красноярском музейном центре "Площадь Мира".

Девушка на одной из выставок во время 41-й музейной ночи Сомнамбула в Красноярском музейном центре Площадь Мира

Девушка на одной из выставок во время 41-й музейной ночи "Сомнамбула" в красноярском музейном центре "Площадь Мира".

© РИА Новости / Илья Наймушин
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13 из 26
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Тренер Владимир Маслов в Приморском океанариуме во Владивостоке.

Тренер Владимир Маслов в приморском океанариуме во Владивостоке

Тренер Владимир Маслов в Приморском океанариуме во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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14 из 26
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Оппозиционные силы у парламента Абхазии в Сухуме выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Оппозиционные силы у парламента Абхазии в Сухуме выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

© РИА Новости
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15 из 26
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из освобожденных районов поселка Курахово.
Эвакуация мирных жителей из освобожденных районов поселка Курахово
Эвакуация мирных жителей из освобожденных районов поселка Курахово.
© РИА Новости / Станислав Красильников
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16 из 26
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Церемония награждения призеров четвертого этапа турнира "Золотой конек Москвы" серии Гран-при России по фигурному катанию сезона 2024/2025.

Церемония награждения призеров четвертого этапа Золотой конек Москвы серии Гран-при России по фигурному катанию сезона 2024/2025

Церемония награждения призеров четвертого этапа турнира "Золотой конек Москвы" серии Гран-при России по фигурному катанию сезона 2024/2025.

© РИА Новости / Александр Вильф
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17 из 26
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Посетительница на международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех" в Москве.

Посетительница на Международной выставке средств обеспечения безопасности государства Интерполитех в Москве

Посетительница на международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех" в Москве.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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18 из 26
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкIV КМУ-2024. Работа конгресса
IV КМУ-2024. Работа конгресса
IV КМУ-2024. Работа конгресса
© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 26
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Гигантский осьминог с тремя сердцами и голубой кровью появился впервые за десять лет в Московском зоопарке.

Гигантский осьминог с тремя сердцами и голубой кровью появился впервые за 10 лет в Московском зоопарке

Гигантский осьминог с тремя сердцами и голубой кровью появился впервые за десять лет в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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20 из 26
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Певица Ольга Бузова выступает на концерте в честь восьмилетия своей сольной карьеры в Москве.

Певица Ольга Бузова выступает на концерте в честь 8-летия своей сольной карьеры в Москве

Певица Ольга Бузова выступает на концерте в честь восьмилетия своей сольной карьеры в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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21 из 26
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанк

На занятиях по РХБЗ в ресурсном центре военно-патриотического воспитания молодежи Тамбовской области казачьей кадетской школы-интерната имени графа И. И. Воронцова-Дашкова.

Военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи в Тамбове

На занятиях по РХБЗ в ресурсном центре военно-патриотического воспитания молодежи Тамбовской области казачьей кадетской школы-интерната имени графа И. И. Воронцова-Дашкова.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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22 из 26
© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкУчастники празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде.
Участники празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде
Участники празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде.
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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23 из 26
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Александра Шинкаренко и Михаил Антонов выступают с произвольной программой танцев на льду на четвертом этапе турнира "Золотой конек Москвы" серии Гран-при России по фигурному катанию сезона 2024/2025.

Александра Шинкаренко и Михаил Антонов выступают с произвольной программой танцев на льду на четвертом этапе Золотой конек Москвы серии Гран-при России по фигурному катанию сезона 2024/2025

Александра Шинкаренко и Михаил Антонов выступают с произвольной программой танцев на льду на четвертом этапе турнира "Золотой конек Москвы" серии Гран-при России по фигурному катанию сезона 2024/2025.

© РИА Новости / Александр Вильф
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24 из 26
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошки породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Кошки породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) на выставке КоШарики Шоу в Москве
Кошки породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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25 из 26
© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанк

Многонациональный семейный фестиваль "НЕхолодно", который проводится в рамках открытия сезона закаливания "День моржа", на базе "АквАйСпорт-Тюмень" — "Озеро чемпионов".

Многонациональный семейный фестиваль НЕхолодно, который проводится в рамках открытия сезона закаливания День Моржа, на базе АквАйСпорт-Тюмень - Озеро Чемпионов

Многонациональный семейный фестиваль "НЕхолодно", который проводится в рамках открытия сезона закаливания "День моржа", на базе "АквАйСпорт-Тюмень" — "Озеро чемпионов".

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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ФотоРоссияБердянскТбилисиЧжухайМосковский зоопарк
 
 
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