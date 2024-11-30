Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2024 года

Четвертое ноября 2024 года. Президент России Владимир Путин общается с представителями национальных общественных объединений, молодежных и волонтерских организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства.