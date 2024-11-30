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ВСУ открыли огонь по Энергодару, сообщил Рогов - РИА Новости, 30.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/energodar-1986637433.html
ВСУ открыли огонь по Энергодару, сообщил Рогов
ВСУ открыли огонь по Энергодару, сообщил Рогов - РИА Новости, 30.11.2024
ВСУ открыли огонь по Энергодару, сообщил Рогов
Украинские войска открыли огонь по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару из ствольной артиллерии, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T16:33
2024-11-30T16:33
специальная военная операция на украине
энергодар
россия
запорожская аэс
вооруженные силы украины
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару из ствольной артиллерии, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Энергодар под огнём боевиков ВСУ. Нацисты бьют по главному городу энергетиков Запорожья из ствольной артиллерии", - написал Рогов. По его словам, уже прозвучало не менее "пяти прилетов".
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энергодар, россия, запорожская аэс, вооруженные силы украины, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Россия, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов
ВСУ открыли огонь по Энергодару, сообщил Рогов

Рогов: ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару из ствольной артиллерии, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"Энергодар под огнём боевиков ВСУ. Нацисты бьют по главному городу энергетиков Запорожья из ствольной артиллерии", - написал Рогов.
По его словам, уже прозвучало не менее "пяти прилетов".
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Ситуация с обстрелами территории ЗАЭС усугубилась
22 ноября, 15:20
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарРоссияЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныВладимир Рогов
 
 
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