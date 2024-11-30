https://ria.ru/20241130/elektroenergiya-1986629261.html

Украина запросила срочную помощь у пяти стран

Украина запросила срочную помощь у пяти стран - РИА Новости, 30.11.2024

Украина запросила срочную помощь у пяти стран

Украина из-за дефицита электроэнергии запросила поставки у пяти соседних государств, сообщило Минэнерго страны в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T14:53

2024-11-30T14:53

2024-11-30T16:33

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украина из-за дефицита электроэнергии запросила поставки у пяти соседних государств, сообщило Минэнерго страны в Telegram-канале."На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 11 747 МВт в час и мощностью 1165 МВт", — говорится в публикации.Ведомство призвало украинцев экономить электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на сети.В четверг на всей территории Украины действовала воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в некоторых городах и районах. Национальная компания "Укрэнерго" предупредила о возможных 16-часовых отключениях света для потребителей.Владимир Зеленский 25 сентября в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявлял, что все украинские теплоэлектростанции уничтожены.В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986140866.html

https://ria.ru/20241124/ukraina-1985414606.html

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986465797.html

украина

польша

словакия

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в мире, украина, польша, словакия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), укрэнерго, вооруженные силы рф