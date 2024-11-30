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Украина запросила срочную помощь у пяти стран - РИА Новости, 30.11.2024
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14:53 30.11.2024 (обновлено: 16:33 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/elektroenergiya-1986629261.html
Украина запросила срочную помощь у пяти стран
Украина запросила срочную помощь у пяти стран - РИА Новости, 30.11.2024
Украина запросила срочную помощь у пяти стран
Украина из-за дефицита электроэнергии запросила поставки у пяти соседних государств, сообщило Минэнерго страны в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T14:53
2024-11-30T16:33
в мире
украина
польша
словакия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
укрэнерго
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украина из-за дефицита электроэнергии запросила поставки у пяти соседних государств, сообщило Минэнерго страны в Telegram-канале."На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 11 747 МВт в час и мощностью 1165 МВт", — говорится в публикации.Ведомство призвало украинцев экономить электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на сети.В четверг на всей территории Украины действовала воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в некоторых городах и районах. Национальная компания "Укрэнерго" предупредила о возможных 16-часовых отключениях света для потребителей.Владимир Зеленский 25 сентября в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявлял, что все украинские теплоэлектростанции уничтожены.В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986140866.html
https://ria.ru/20241124/ukraina-1985414606.html
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в мире, украина, польша, словакия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), укрэнерго, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Польша, Словакия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
Украина запросила срочную помощь у пяти стран

Украина попросила помощь с поставками электроэнергии у пяти стран

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРазрущенная электростанция на Украине
Разрущенная электростанция на Украине - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Разрущенная электростанция на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украина из-за дефицита электроэнергии запросила поставки у пяти соседних государств, сообщило Минэнерго страны в Telegram-канале.
"На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 11 747 МВт в час и мощностью 1165 МВт", — говорится в публикации.
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