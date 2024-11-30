Украина запросила срочную помощь у пяти стран
Украина попросила помощь с поставками электроэнергии у пяти стран
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРазрущенная электростанция на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Разрущенная электростанция на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украина из-за дефицита электроэнергии запросила поставки у пяти соседних государств, сообщило Минэнерго страны в Telegram-канале.
"На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 11 747 МВт в час и мощностью 1165 МВт", — говорится в публикации.
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