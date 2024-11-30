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Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей
Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей - РИА Новости, 30.11.2024
Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей
Запрет на экспорт бензина для производителей отменили, для остальных он будет продолжать действовать, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T10:23
2024-11-30T10:23
2024-11-30T11:00
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Запрет на экспорт бензина для производителей отменили, для остальных он будет продолжать действовать, сообщила пресс-служба правительства."Временный запрет на экспорт бензина <...> продлен по 31 января 2025 года. <...> Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов", — указано в публикации.К производителям относятся предприятия производственной мощностью более миллиона тонн в год.Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке, поддержания отрасли нефтепереработки и борьбы с серым экспортом бензина.Речь идет о схеме, когда трейдеры покупают топливо по ценам внутреннего рынка, а продают за границу по более высокой цене.Запрет на экспорт в другие страны, кроме членов ЕАЭС, ввели 1 марта. В конце мая его отменили, но в августе действие возобновилось.По данным на 29 ноября, стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за неделю опустилась на 0,34%, до 59 142 рублей за тонну, Аи-95 — на 0,42%, до 62 682 рублей за тонну.
https://ria.ru/20241109/neftjaniki-1982792351.html
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экономика, россия, евразийский экономический союз, энергетика, правительство рф
Экономика, Россия, Евразийский экономический союз, Энергетика, Правительство РФ
Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей
Правительство не распространило запрет на экспорт бензина на производителей