https://ria.ru/20241130/eksport-1986609406.html

Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей

Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей - РИА Новости, 30.11.2024

Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей

Запрет на экспорт бензина для производителей отменили, для остальных он будет продолжать действовать, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T10:23

2024-11-30T10:23

2024-11-30T11:00

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Запрет на экспорт бензина для производителей отменили, для остальных он будет продолжать действовать, сообщила пресс-служба правительства."Временный запрет на экспорт бензина <...> продлен по 31 января 2025 года. <...> Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов", — указано в публикации.К производителям относятся предприятия производственной мощностью более миллиона тонн в год.Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке, поддержания отрасли нефтепереработки и борьбы с серым экспортом бензина.Речь идет о схеме, когда трейдеры покупают топливо по ценам внутреннего рынка, а продают за границу по более высокой цене.Запрет на экспорт в другие страны, кроме членов ЕАЭС, ввели 1 марта. В конце мая его отменили, но в августе действие возобновилось.По данным на 29 ноября, стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за неделю опустилась на 0,34%, до 59 142 рублей за тонну, Аи-95 — на 0,42%, до 62 682 рублей за тонну.

https://ria.ru/20241109/neftjaniki-1982792351.html

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экономика, россия, евразийский экономический союз, энергетика, правительство рф