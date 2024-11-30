https://ria.ru/20241130/dron-1986621449.html

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 30.11.2024

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

Украинский беспилотник атаковал двигавшийся по дороге автомобиль в селе Берёзовка Борисовского района, ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T13:20

2024-11-30T13:20

2024-11-30T13:26

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

россия

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БЕЛГОРОД, 30 ноя - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал двигавшийся по дороге автомобиль в селе Берёзовка Борисовского района, ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Берёзовка Борисовского района FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате атаки ранены два мирных жителя. Пострадавших с баротравмами бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что транспортное средство посечено осколками. Оперативные службы работают на месте, уточнил руководитель региона.

https://ria.ru/20241126/pomosch-1985702699.html

белгородская область

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, россия