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При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 30.11.2024
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
Украинский беспилотник атаковал двигавшийся по дороге автомобиль в селе Берёзовка Борисовского района, ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T13:20
2024-11-30T13:20
2024-11-30T13:26
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 30 ноя - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал двигавшийся по дороге автомобиль в селе Берёзовка Борисовского района, ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Берёзовка Борисовского района FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате атаки ранены два мирных жителя. Пострадавших с баротравмами бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что транспортное средство посечено осколками. Оперативные службы работают на месте, уточнил руководитель региона.
https://ria.ru/20241126/pomosch-1985702699.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Россия
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
Гладков: ВСУ атаковали автомобиль в белгородском селе Березовка, двое пострадали