https://ria.ru/20241130/dron-1986615620.html
Российские морпехи уничтожили операторов FPV-дронов ВСУ в Курской области
Российские морпехи уничтожили операторов FPV-дронов ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.11.2024
Российские морпехи уничтожили операторов FPV-дронов ВСУ в Курской области
Морские пехотинцы из 810-й бригады Черноморского флота РФ, действуя под населенным пунктом Куриловка Курской области, уничтожили расчет операторов... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T11:42
2024-11-30T11:42
2024-11-30T13:14
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КУРСК, 30 ноя - РИА Новости. Морские пехотинцы из 810-й бригады Черноморского флота РФ, действуя под населенным пунктом Куриловка Курской области, уничтожили расчет операторов FPV-дронов-камикадзе ВСУ вместе с их наземным оборудованием, сообщили РИА Новости в российской силовой структуре."Морпехи 810-й бригады ЧФ, действуя в районе Куриловки Курской области, уничтожили украинский расчет операторов FPV-дронов из четырех человек, принадлежавший 112-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ. Операторы ударных БПЛА противника были выявлены, когда выходили с позиций, затем по ним было нанесено огневое поражение. Противник был уничтожен вместе с оборудованием, в частности были поражены ретрансляторы для FPV-дронов", - сообщил РИА Новости представитель силового ведомства.Снятые с разведдрона кадры с уничтоженной группой украинских операторов БПЛА есть в распоряжении РИА Новости.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241130/minoborony-1986612350.html
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Уничтоженный в Курской области расчет FPV-дронов камикадзе ВСУ
Морские пехотинцы из 810-й бригады Черноморского флота РФ, действуя под населенным пунктом Куриловка в Курской области, уничтожили расчет FPV-дронов камикадзе ВСУ вместе с их наземным оборудованием, сообщил РИА Новости представитель силовиков.
2024-11-30T11:42
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские морпехи уничтожили операторов FPV-дронов ВСУ в Курской области
Российские морпехи уничтожили четырех операторов дронов ВСУ в Курской области