https://ria.ru/20241130/dollar-1986610101.html

Эксперты рассказали, кому в России выгоден рост курса доллара

Эксперты рассказали, кому в России выгоден рост курса доллара - РИА Новости, 30.11.2024

Эксперты рассказали, кому в России выгоден рост курса доллара

Увеличение курса доллара будет выгодно, прежде всего, экспортерам, также в плюсе окажутся российские банки и бюджет, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T10:33

2024-11-30T10:33

2024-11-30T10:33

экономика

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Увеличение курса доллара будет выгодно, прежде всего, экспортерам, также в плюсе окажутся российские банки и бюджет, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. В минувшую среду курс доллара на международном внебиржевом валютном рынке Forex перешагнул отметку 114 рублей, курс евро - в 120 рублей. Юань на Московской бирже поднимался выше 15 рублей. ЦБ РФ принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на 29 ноября, составил 109,5782 рубля, евро - 116,1410 рубля. "Хорошо в первую очередь экспортерам: слабость рубля помогает больше зарабатывать, в частности нефтегазовому сектору", - заявил персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Максим Клочков. С ним согласна исполняющая обязанности заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Светлана Фрумина. Она отметила, что в текущей ситуации экспортеры, получающие валютную выручку, выиграют больше всех. А это, в свою очередь, приведет к выгоде и для российского бюджета - в него поступит больше налогов, добавила эксперт. Кроме того, как считает Фрумина, в выигрыше от роста курса доллара останутся банки, которые получат выгоду от валютной переоценки активов. "В условиях ослабления рубля банкам гораздо проще будет осуществлять выплаты по депозитам, размещенным по завышенным ставкам", - заключила она. По последним данным ЦБ, в сентябре 42,8% российского экспорта оплачивалось рублями. Выручка российских экспортеров в недружественных валютах составила 18,3%, а поступления в валютах дружественных государств - 38,9%.

https://ria.ru/20241129/tsb-1986489182.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, бкс мир инвестиций