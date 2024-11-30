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Всероссийский Дед Мороз пригласил всех в гости - РИА Новости, 30.11.2024
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19:56 30.11.2024 (обновлено: 19:57 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/dedmoroz-1986656990.html
Всероссийский Дед Мороз пригласил всех в гости
Всероссийский Дед Мороз пригласил всех в гости - РИА Новости, 30.11.2024
Всероссийский Дед Мороз пригласил всех в гости
Всероссийский Дед Мороз пригласил всех в гости после сообщений в СМИ и Telegram-каналах о якобы закрытии его вотчины в Великом Устюге. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T19:56
2024-11-30T19:57
общество
великий устюг
вологодская область
дед мороз
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз пригласил всех в гости после сообщений в СМИ и Telegram-каналах о якобы закрытии его вотчины в Великом Устюге. "Это я, главный зимний волшебник Российский Дед Мороз, передаю большой морозный привет из славного града Великого Устюга, из своего терема узорчатого. Вот сижу, чайку отведал, а тут такие новости: и вотчину закрыли, и Новый год отменили, да и меня нет. Родные мои, приезжайте в Великий Устюг, всем сердцем, всей душой прикоснетесь к сказке, со мной поговорите, и, конечно же, получите хорошее новогоднее настроение. Жду в гости!" - сказал Дед Мороз на видео, размещенном в его Telegram-канале. Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о том, что якобы Всероссийский Дед Мороз лишился своей резиденции в Великом Устюге, а также задолжал ФНС. В соцсетях Всероссийского Деда Мороза опровергли эти сообщения и призвали не верить фейкам, отметив, что Дед Мороз продолжает принимать гостей в Великом Устюге. Там отмечалось, что поводом для распространения слухов стало судебное разбирательство в отношении бывшего гендиректора АО "Дед Мороз", а ныне – владелицы ООО "Резиденция Великий Устюг" Татьяны Муромцевой, которая не имеет никакого отношения к Деду Морозу. Сообщается, что единственным официальным представителем Всероссийского Деда Мороза является АО "Дед Мороз", учрежденное правительством Вологодской области. Акционерному обществу принадлежат все основные туристические объекты, связанные с брендом Всероссийского Деда Мороза: вотчина и терем Деда Мороза, городская резиденция, Почта Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза в Великом Устюге. Все эти объекты работают, успешно вошли в высокий туристический сезон и готовы к приёму гостей. Всероссийский Дед Мороз живёт в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
https://ria.ru/20241130/dedmoroz-1986627713.html
https://ria.ru/20241119/dedmoroz-1984081495.html
великий устюг
вологодская область
россия
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общество, великий устюг, вологодская область, дед мороз, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия
Общество, Великий Устюг, Вологодская область, Дед Мороз, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Россия
Всероссийский Дед Мороз пригласил всех в гости

Всероссийский Дед Мороз пригласил всех в гости в Великий Устюг

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПразднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге
Празднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Празднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз пригласил всех в гости после сообщений в СМИ и Telegram-каналах о якобы закрытии его вотчины в Великом Устюге.
"Это я, главный зимний волшебник Российский Дед Мороз, передаю большой морозный привет из славного града Великого Устюга, из своего терема узорчатого. Вот сижу, чайку отведал, а тут такие новости: и вотчину закрыли, и Новый год отменили, да и меня нет. Родные мои, приезжайте в Великий Устюг, всем сердцем, всей душой прикоснетесь к сказке, со мной поговорите, и, конечно же, получите хорошее новогоднее настроение. Жду в гости!" - сказал Дед Мороз на видео, размещенном в его Telegram-канале.
Всероссийский Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Деда Мороза оштрафовали за превышение скорости
Вчера, 14:28
Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о том, что якобы Всероссийский Дед Мороз лишился своей резиденции в Великом Устюге, а также задолжал ФНС. В соцсетях Всероссийского Деда Мороза опровергли эти сообщения и призвали не верить фейкам, отметив, что Дед Мороз продолжает принимать гостей в Великом Устюге. Там отмечалось, что поводом для распространения слухов стало судебное разбирательство в отношении бывшего гендиректора АО "Дед Мороз", а ныне – владелицы ООО "Резиденция Великий Устюг" Татьяны Муромцевой, которая не имеет никакого отношения к Деду Морозу. Сообщается, что единственным официальным представителем Всероссийского Деда Мороза является АО "Дед Мороз", учрежденное правительством Вологодской области. Акционерному обществу принадлежат все основные туристические объекты, связанные с брендом Всероссийского Деда Мороза: вотчина и терем Деда Мороза, городская резиденция, Почта Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза в Великом Устюге. Все эти объекты работают, успешно вошли в высокий туристический сезон и готовы к приёму гостей.
Всероссийский Дед Мороз живёт в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
Празднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Тур к Деду Морозу. Что нужно увидеть в Великом Устюге
19 ноября, 08:00
 
ОбществоВеликий УстюгВологодская областьДед МорозФедеральная налоговая служба (ФНС России)Россия
 
 
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