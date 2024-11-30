Всероссийский Дед Мороз пригласил всех в гости
Всероссийский Дед Мороз пригласил всех в гости в Великий Устюг
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПразднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге
Празднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз пригласил всех в гости после сообщений в СМИ и Telegram-каналах о якобы закрытии его вотчины в Великом Устюге.
"Это я, главный зимний волшебник Российский Дед Мороз, передаю большой морозный привет из славного града Великого Устюга, из своего терема узорчатого. Вот сижу, чайку отведал, а тут такие новости: и вотчину закрыли, и Новый год отменили, да и меня нет. Родные мои, приезжайте в Великий Устюг, всем сердцем, всей душой прикоснетесь к сказке, со мной поговорите, и, конечно же, получите хорошее новогоднее настроение. Жду в гости!" - сказал Дед Мороз на видео, размещенном в его Telegram-канале.
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Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о том, что якобы Всероссийский Дед Мороз лишился своей резиденции в Великом Устюге, а также задолжал ФНС. В соцсетях Всероссийского Деда Мороза опровергли эти сообщения и призвали не верить фейкам, отметив, что Дед Мороз продолжает принимать гостей в Великом Устюге. Там отмечалось, что поводом для распространения слухов стало судебное разбирательство в отношении бывшего гендиректора АО "Дед Мороз", а ныне – владелицы ООО "Резиденция Великий Устюг" Татьяны Муромцевой, которая не имеет никакого отношения к Деду Морозу. Сообщается, что единственным официальным представителем Всероссийского Деда Мороза является АО "Дед Мороз", учрежденное правительством Вологодской области. Акционерному обществу принадлежат все основные туристические объекты, связанные с брендом Всероссийского Деда Мороза: вотчина и терем Деда Мороза, городская резиденция, Почта Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза в Великом Устюге. Все эти объекты работают, успешно вошли в высокий туристический сезон и готовы к приёму гостей.
Всероссийский Дед Мороз живёт в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
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