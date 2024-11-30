https://ria.ru/20241130/dedmoroz-1986656497.html

Вотчина Деда Мороза опровергла слухи о том, что он лишился своей резиденции

Вотчина Деда Мороза опровергла слухи о том, что он лишился своей резиденции - РИА Новости, 30.11.2024

Вотчина Деда Мороза опровергла слухи о том, что он лишился своей резиденции

В соцсетях Всероссийского Деда Мороза опровергли сообщения о том, что главный зимний волшебник якобы лишился своей резиденции в Великом Устюге и больше не... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T19:52

2024-11-30T19:52

2024-11-30T19:52

общество

великий устюг

вологодская область

дед мороз

федеральная налоговая служба (фнс россии)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. В соцсетях Всероссийского Деда Мороза опровергли сообщения о том, что главный зимний волшебник якобы лишился своей резиденции в Великом Устюге и больше не принимает там гостей. Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о том, что Всероссийский Дед Мороз якобы лишился своей резиденции в Великом Устюге, а также задолжал ФНС. "Довольно странная публикация распространяется в некоторых информационных каналах. Якобы Дед Мороз больше не принимает гостей в своей сказочной вотчине в Великом Устюге, на его организации повисли какие-то долги, а резиденцию закрыли. Очевидно, поводом для распространения слухов стало судебное разбирательство в отношении Татьяны Муромцевой, бывшего гендиректора АО "Дед Мороз", а ныне – владелицы ООО "Резиденция Великий Устюг", которая не имеет никакого отношения к Всероссийскому Деду Морозу", - говорится в Telegram-канале Деда Мороза. Там призвали не верить фейкам. "Новый год не отменить, а Дед Мороз продолжает принимать гостей в Великом Устюге!" - отмечается в сообщении. Единственным официальным представителем Всероссийского Деда Мороза является АО "Дед Мороз", учрежденное правительством Вологодской области. "Акционерному обществу принадлежат все основные туристические объекты, связанные с брендом Всероссийского Деда Мороза: вотчина и терем Деда Мороза, городская резиденция, Почта Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза в Великом Устюге. Все указанные объекты работают, успешно вошли в высокий туристический сезон и готовы к приёму гостей", - говорится в сообщении. Всероссийский Дед Мороз живёт в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.

https://ria.ru/20241130/dedmoroz-1986627713.html

https://ria.ru/20241119/dedmoroz-1984081495.html

великий устюг

вологодская область

россия

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общество, великий устюг, вологодская область, дед мороз, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия