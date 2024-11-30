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Деда Мороза оштрафовали за превышение скорости - РИА Новости, 30.11.2024
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14:28 30.11.2024 (обновлено: 15:09 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/dedmoroz-1986627713.html
Деда Мороза оштрафовали за превышение скорости
Деда Мороза оштрафовали за превышение скорости - РИА Новости, 30.11.2024
Деда Мороза оштрафовали за превышение скорости
Актер Андрей Балин, который ежегодно выступает в роли главного Деда Мороза России, многократно превышал скорость и получил штраф в 24,5 тысячи рублей, сообщает... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T14:28
2024-11-30T15:09
общество
россия
дед мороз
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Актер Андрей Балин, который ежегодно выступает в роли главного Деда Мороза России, многократно превышал скорость и получил штраф в 24,5 тысячи рублей, сообщает SHOT в своем Telegram-канале."Всего за этот год на трех внедорожниках набралось штрафов на 24,5 тысячи рублей", — говорится в материале.По данным SHOT, актер часто попадался на превышении скорости до 40 и 60 км/ч в Вологодской области на своих автомобилях марок Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV-4 и Hyundai IX35. Отмечается, что часть штрафов он уже погасил.Личность всероссийского Деда Мороза была раскрыта десять лет назад. Андрей Балин родился и живет в Великом Устюге. В "Дом Деда Мороза" устроился в возрасте 22 лет, сразу после того, как окончил колледж по специальности "зоотехник". Несколько лет назад он открыл сувенирную лавку в собственной резиденции, но позднее ее пришлось закрыть.
https://ria.ru/20241111/dedmoroz-1983048780.html
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общество, россия, дед мороз
Общество, Россия, Дед Мороз
Деда Мороза оштрафовали за превышение скорости

SHOT: главный Дед Мороз России собрал дорожных штрафов на 24,5 тысячи рублей

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВсероссийский Дед Мороз
Всероссийский Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Всероссийский Дед Мороз. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Актер Андрей Балин, который ежегодно выступает в роли главного Деда Мороза России, многократно превышал скорость и получил штраф в 24,5 тысячи рублей, сообщает SHOT в своем Telegram-канале.
"Всего за этот год на трех внедорожниках набралось штрафов на 24,5 тысячи рублей", — говорится в материале.
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По данным SHOT, актер часто попадался на превышении скорости до 40 и 60 км/ч в Вологодской области на своих автомобилях марок Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV-4 и Hyundai IX35. Отмечается, что часть штрафов он уже погасил.
Личность всероссийского Деда Мороза была раскрыта десять лет назад. Андрей Балин родился и живет в Великом Устюге. В "Дом Деда Мороза" устроился в возрасте 22 лет, сразу после того, как окончил колледж по специальности "зоотехник". Несколько лет назад он открыл сувенирную лавку в собственной резиденции, но позднее ее пришлось закрыть.
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