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Биография Уинстона Черчилля

Биография Уинстона Черчилля - РИА Новости, 30.11.2024

Биография Уинстона Черчилля

Английский политик, государственный деятель, премьер-министр Великобритании сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль (Winston Leonard Spencer-Churchill) родился 30... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T01:20

2024-11-30T01:20

2024-11-30T01:20

справки

великобритания

уинстон черчилль

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Английский политик, государственный деятель, премьер-министр Великобритании сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль (Winston Leonard Spencer-Churchill) родился 30 ноября 1874 года в Бленхеймском дворце (графство Оксфордшир, Великобритания). Его отец – лорд Рандольф Черчилль – происходил из древнего аристократического рода герцогов Мальборо, был видным консерватором конца XIXвека. Мать была американкой, дочерью Леонарда Джерома, владельца и редактора газеты "Нью-Йорк таймc". Будущий политик вырос в Дублине (Ирландия).Получил образование в привилегированной школе Харроу (Лондон) и британском Королевском военном колледже (с 1947 года – в составе Королевской военной академии в Сандхерсте), в который поступил с третьей попытки.В марте 1895 года он был зачислен в Четвертый гусарский полк в чине лейтенанта.В декабре того же года Черчилль оказался на Кубе, где был одним из двух британских лейтенантов в испанских войсках, сражавшихся с кубинскими революционерами. Официально имел статус военного наблюдателя, фактически освещая кубинскую войну за независимость от Испании для издания Daily Graphic (Лондон). Там он приобрел свою знаменитую привычку курить сигары.В 1896-1898 годах служил в Индии, принимая непосредственное участие в подавлении восстания на северо-западной границе. Участвовал в военных действиях против Судана, закончившихся его захватом английскими войсками. В 1897 году как военный корреспондент London Daily Telegraph Черчилль присоединился к экспедиции генерала Блада в районе Малакандского пролива (Западная Малайзия).В 1899 году Черчилль вышел в отставку, чтобы заняться политикой и писать книги.Вернувшись в Британию, баллотировался на дополнительных выборах как консерватор от округа Олдхэм (Манчестер), но проиграл.Затем уехал в Южную Африку, где освещал англо-бурскую войну (1899-1902) для лондонской The Morning Post. Участвовал в спасении бронепоезда, попавшего в засаду буров. В ноябре 1899 года Черчилль был пленен Луисом Ботой, его близким другом и будущим первым премьер-министром Южно-Африканского Союза.Менее чем через месяц Черчилль сбежал из плена.Некоторое время он провел в США, где читал лекции. По возвращении в Англию начал свою политическую карьеру.В 1900 году Черчилль был избран в парламент как консерватор от округа Олдхэм.В 1904 году перешел в Либеральную партию, а в 1906 году прошел в Палату общин.В том же году был назначен заместителем министра колоний.В 1908 году Черчилль был назначен президентом Совета по торговле с местом в правительстве. В этой должности он завершил работу по законопроекту, вводящему максимальный восьмичасовой рабочий день для шахтеров, был ответственным за борьбу с "потогонным" трудом, создав торговые советы с полномочиями устанавливать минимальную заработную плату, за борьбу с безработицей, учредив государственные биржи труда. Был президентом Бюджетной лиги.В 1910-1911 годы занимал пост министра внутренних дел. На этом посту занимался вопросами тюремной реформы, борьбой с надвигающейся волной беспорядков и забастовок.В 1911 году стал военно-морским министром - Первым лордом адмиралтейства, возглавившим британский флот в Первой Мировой войне (1914-1918). Главным достижением Черчилля в те годы было создание королевских военно-воздушных сил. В условиях растущей военно-морской мощи Германии, Черчилль успешно провел кампанию за самые крупные военно-морские расходы в истории Великобритании.Черчилль участвовал в обороне и эвакуации Антверпена (1914), был одним из активных организаторов Дарданелльской операции (1915-1916), провал которой привел к его отставке в ноябре 1915 года.После ухода из правительства он вернулся в армию на действительную службу во Францию в звании подполковника 6-го Королевского шотландского стрелкового полка. Однако вскоре был отозван с фронта.В июне 1916 года политик вернулся в парламент в качестве рядового члена.В июле 1917 года он был назначен министром военного снабжения.В 1919-1921 годы Черчилль занимал посты военного министра, министра авиации в кабинете Ллойда Джорджа. На этих постах руководил сокращением военных расходов.В 1921 году он перешел в министерство по делам колоний, где его главной заботой были подмандатные территории на Ближнем Востоке. В этом регионе Черчилль заменил британские войска на военно-воздушные силы. В 1922 году подготовил Белую книгу ("White paper"), в которой подтверждалось права евреев на Палестину как их национального дома при сохранении интересов арабов.В 1924 году политик вернулся в Консервативную партию.В 1924-1929 годы Черчилль был министром финансов в кабинете Стэнли Болдуина.В 1929 году, после поражения консерваторов, Черчилль покинул правительство.В 1930-е годы он оставался вне политики, занимался живописью, создав более 500 картин, опубликовал мемуары и биографию первого герцога Мальборо.3 сентября 1939 года с началом Второй мировой войны (1939-1945) и под давлением общественного мнения Черчилль был снова назначен первым лордом адмиралтейства.С мая 1940 года и до 1945 года – премьер-министр коалиционного правительства Великобритании, министр обороны. Лидер Палаты общин.13 мая 1940 года Черчилль впервые выступил в Палате в качестве премьер-министра, дав обещание вести войну против Германии до победы. Неоднократно посещал Францию, инспектировал береговую оборону или зенитные батареи, посещал места бомбежек в стране. В годы войны Черчилль тесно сотрудничал с президентом США Франклином Делано Рузвельтом и советским лидером Иосифом Сталиным, чтобы выработать военную стратегию союзников. В июле 1941 года правительство Черчилля подписало с СССР соглашение о совместных действиях против фашистской Германии, а в мае 1942 года – договор о союзе в войне против Германии. В августе 1942 года Черчилль посетил Москву, где провел переговоры с советским лидером Иосифом Сталиным. Британский премьер принимал участие в Тегеранской (1943), Крымской (1945) и Потсдамской (1945) конференциях в целях разработки единой стратегии против стран "оси" и создания послевоенного мира при центральном участии ООН. В июле 1945 года, после поражения консерваторов на парламентских выборах, правительство Черчилля ушло в отставку.Однако политик не прекратил активной политической деятельности.5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже в городке Фултон (штат Миссури, США) в присутствии президента США Гарри Трумэна Черчилль произнес знаменитую речь (фултонская речь), которую принято считать точкой отсчета в холодной войне. Он начал ее с тезиса о важности укрепления "братского союза англоязычных народов", имея в виду в первую очередь "особые отношения между Британской империей и Соединенными Штатами". В своем выступлении Черчилль превозносил роль США в мировой истории и призывал Вашингтон к противостоянию с Москвой. "…Протянувшись через весь континент от Штеттина на Балтийском море и до Триеста на Адриатическом море, на Европу опустился железный занавес", – заявил британский экс-премьер. Как отмечают историки, термин "железный занавес" Черчилль не придумал, а позаимствовал у одного из идеологов нацизма Йозефа Геббельса, который в начале 1945 года предсказывал разделение Европы после победы Советского Союза в войне.Иосиф Сталин в интервью газете "Правда" 14 марта 1946 года заявил, что Черчилль стоит на позиции "поджигателей войны", сравнив его с Гитлером. В 1947 году Уинстон Черчилль призывал американского сенатора-республиканца Стайлза Бриджа убедить президента США Гарри Трумэна нанести предупреждающий ядерный удар по Советскому Союзу, который, по его мнению, помог бы остановить распространение коммунизма на Запад. В 1951 году Черчилль вновь занял пост премьер-министра Великобритании. Одним из первых его шагов стал визит в США и Канаду в январе 1952 года в целях укрепления трансатлантических отношений. Проводил политику поддержки НАТО и Европейского Союза. Продолжил вводить реформы, такие как Закон о шахтах и карьерах (1954), который улучшил условия труда в шахтах, Закон о ремонте и аренде жилья (1955), установивший стандарты жилья. Эти реформы были омрачены серией кризисов в британских колониях Кении и Малайе, где Черчилль приказал начать военные действия. Несмотря на подавление восстаний, стало ясно, что Британия больше не может поддерживать свое колониальное правление. В 1955 году Черчилль санкционировал производство британской водородной бомбы. 5 апреля того же года Черчилль подал в отставку по состоянию здоровья.До 1964 года он оставался членом британского парламента.Уинстон Черчилль – автор многих книг историко-мемуарного жанра.Он написал две книги о своем военном опыте – "История Малакандского полевого корпуса" (1898) и "Война на реке" (1899). В 1930-е годы он завершил многотомный труд "Мировой кризис" и написал автобиографическую книгу "Ранние годы моей жизни", четырехтомник "Мальборо. Его жизнь и время" (1933-1938), опубликовал шеститомный труд "Вторая мировая война" (1948-1953), четырехтомную "Историю англоговорящих народов" (1956-1958) и др. Литературное наследие политика включает 43 произведения в 72 томах, опубликованных при его жизни и после нее.Уинстон Черчилль – обладатель 37 орденов, наград и медалей (1885-1963). Среди них –20 британских наград, три французских и пр. Десять были получены за службу в качестве офицера армии на Кубе, в Индии, Египте, Южной Африке, Англии, Франции и Бельгии. В 1953 году королева Елизавета II наградила его высшим рыцарским орденом Великобритании – орденом Подвязки.В том же году Черчилль был удостоен Нобелевской премии по литературе за "мастерство исторического и биографического описания, а также за блестящее ораторское искусство в защиту возвышенных человеческих ценностей".В 1963 году президент США Джон Кеннеди удостоил Черчилля звания почетного гражданина США. В 1969 году он был посмертно награжден Золотой медалью Конгресса – одной из высших гражданских наград США. 24 января 1965 года Уинстон Черчилль скончался в возрасте 90 лет в Лондоне. Похоронен в семейном склепе на кладбище Блэйдон в Оксфордшире.С 1908 года политик был женат на Клементине Хозьер, происходившей из знатного шотландского рода Эйрли. В браке родились пятеро детей.В 1973 году на Парламентской площади в Лондоне был установлен памятник Черчиллю. Его копии стоят в Осло (Норвегия), Австралийском национальном университете, в Галифаксе и Торонто (Канада). Еще один был открыт в 1999 году на площади Уинстона Черчилля в Праге (Чехия).В 1977 году установлен памятник политику в Новом Орлеане (США).Несколько бюстов Черчилля находятся в США, в частности, в Белом Доме и Капитолии.В 1998 году королева Елизавета II открыла памятник политику в Париже.В 2005 году в Лондоне в подвале здания Уайтхолла, бывшем секретном бункере британского правительства времен Второй мировой войны, был открыт музей Черчилля – Churchill War Rooms. В мае 2008 года в Сочи на территории санатории "Красмашевский" открылся памятник руководителям трех держав-победительниц во Второй мировой войне – Черчиллю, Сталину и Рузвельту. Имя политика носит Колледж Черчилля (Кембриджский Университет).Стипендия Черчилля была учреждена по его просьбе в рамках Колледжа. Вручается в области науки, математики, инженерии и научной политики.Также в честь экс-премьера названы Авеню Уинстона Черчилля – единственная дорога, соединяющая Гибралтар с Испанией, Национальный парк Черчилля (Мельбурн, Австралия), Хребет Уинстона Черчилля (Канада) и пр.В 1941 году британский пехотный танк Infantry Mk IV Churchill получил имя Черчилля.В 1954 году по инициативе мирового сообщества был создан Благотворительный фонд Уинстона Черчилля. Его цель – оказание помощи всем нуждающимся и больницам по всему миру, содействие международному Красному Кресту.С 2015 года действует Фонд Черчилля (Churchill Foundation). Его миссия – поддержка благотворительности по всей Британии.В разные годы в Британском содружестве и странах коронного владения выпускались монеты с изображением Черчилля различного достоинства.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, великобритания, уинстон черчилль