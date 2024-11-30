https://ria.ru/20241130/bespilotniki-1986598234.html

Над Белгородской областью и Черным морем за ночь сбили 11 украинских БПЛА

Над Белгородской областью и Черным морем за ночь сбили 11 украинских БПЛА - РИА Новости, 30.11.2024

Над Белгородской областью и Черным морем за ночь сбили 11 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью и три — над акваторией Черного моря, сообщило РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T07:19

2024-11-30T07:19

2024-11-30T07:55

специальная военная операция на украине

белгородская область

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью и три — над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны. "Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА и три – над акваторией Черного моря", — рассказали в ведомстве.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о массированной атаке украинских беспилотников на несколько районов. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждения получили 25 домов, пострадала одна женщина.

https://ria.ru/20241130/spetsoperatsiya-1986595708.html

белгородская область

черное море

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белгородская область, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)