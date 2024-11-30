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Над Белгородской областью и Черным морем за ночь сбили 11 украинских БПЛА - РИА Новости, 30.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:19 30.11.2024 (обновлено: 07:55 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/bespilotniki-1986598234.html
Над Белгородской областью и Черным морем за ночь сбили 11 украинских БПЛА
Над Белгородской областью и Черным морем за ночь сбили 11 украинских БПЛА - РИА Новости, 30.11.2024
Над Белгородской областью и Черным морем за ночь сбили 11 украинских БПЛА
Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью и три — над акваторией Черного моря, сообщило РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T07:19
2024-11-30T07:55
специальная военная операция на украине
белгородская область
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью и три — над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны. "Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА и три – над акваторией Черного моря", — рассказали в ведомстве.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о массированной атаке украинских беспилотников на несколько районов. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждения получили 25 домов, пострадала одна женщина.
https://ria.ru/20241130/spetsoperatsiya-1986595708.html
белгородская область
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белгородская область, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью и Черным морем за ночь сбили 11 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 11 БПЛА над Белгородской областью и Черным Морем

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью и три — над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА и три – над акваторией Черного моря", — рассказали в ведомстве.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о массированной атаке украинских беспилотников на несколько районов. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждения получили 25 домов, пострадала одна женщина.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьЧерное мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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