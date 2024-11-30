https://ria.ru/20241130/bespilotniki-1986598234.html
Над Белгородской областью и Черным морем за ночь сбили 11 украинских БПЛА
Над Белгородской областью и Черным морем за ночь сбили 11 украинских БПЛА - РИА Новости, 30.11.2024
Над Белгородской областью и Черным морем за ночь сбили 11 украинских БПЛА
Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью и три — над акваторией Черного моря, сообщило РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T07:19
2024-11-30T07:19
2024-11-30T07:55
специальная военная операция на украине
белгородская область
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью и три — над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны. "Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА и три – над акваторией Черного моря", — рассказали в ведомстве.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о массированной атаке украинских беспилотников на несколько районов. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждения получили 25 домов, пострадала одна женщина.
https://ria.ru/20241130/spetsoperatsiya-1986595708.html
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белгородская область, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью и Черным морем за ночь сбили 11 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 11 БПЛА над Белгородской областью и Черным Морем