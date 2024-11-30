https://ria.ru/20241130/bespilotnik-1986597966.html

Расчет БПЛА скорректировал огонь РСЗО по скоплению пехоты ВСУ

Расчет БПЛА скорректировал огонь РСЗО по скоплению пехоты ВСУ - РИА Новости, 30.11.2024

Расчет БПЛА скорректировал огонь РСЗО по скоплению пехоты ВСУ

Расчет беспилотника "Supercam S350" отдельного соединения разведки из Крыма группировки войск "Днепр" выявил и скорректировал огонь реактивной артиллерии по... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T06:54

2024-11-30T06:54

2024-11-30T06:54

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918466003_0:0:1782:1002_1920x0_80_0_0_692899f48692df89578ed8c23ebbbdc4.jpg

ГЕНИЧЕСК, 30 ноя - РИА Новости. Расчет беспилотника "Supercam S350" отдельного соединения разведки из Крыма группировки войск "Днепр" выявил и скорректировал огонь реактивной артиллерии по пункту временной дислокации подразделений украинской армии на правом берегу Днепра на Каховском направлении в Херсонской области, в результате чего цель была успешно поражена, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе очередного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА "Supercam S350" обнаружил пункт временной дислокации противника. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение накрыть квадрат огнем РСЗО. Расчет беспилотника зафиксировал точное поражение пункта временной дислокации противника", - говорится в сообщении. Военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно с помощью БПЛА в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.

https://ria.ru/20241128/plen-1986132239.html

днепр (город)

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепр (город), херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)