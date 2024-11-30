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Расчет БПЛА скорректировал огонь РСЗО по скоплению пехоты ВСУ
Расчет БПЛА скорректировал огонь РСЗО по скоплению пехоты ВСУ - РИА Новости, 30.11.2024
Расчет БПЛА скорректировал огонь РСЗО по скоплению пехоты ВСУ
Расчет беспилотника "Supercam S350" отдельного соединения разведки из Крыма группировки войск "Днепр" выявил и скорректировал огонь реактивной артиллерии по... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T06:54
2024-11-30T06:54
2024-11-30T06:54
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 30 ноя - РИА Новости. Расчет беспилотника "Supercam S350" отдельного соединения разведки из Крыма группировки войск "Днепр" выявил и скорректировал огонь реактивной артиллерии по пункту временной дислокации подразделений украинской армии на правом берегу Днепра на Каховском направлении в Херсонской области, в результате чего цель была успешно поражена, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе очередного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА "Supercam S350" обнаружил пункт временной дислокации противника. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение накрыть квадрат огнем РСЗО. Расчет беспилотника зафиксировал точное поражение пункта временной дислокации противника", - говорится в сообщении. Военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно с помощью БПЛА в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.
https://ria.ru/20241128/plen-1986132239.html
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днепр (город), херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет БПЛА скорректировал огонь РСЗО по скоплению пехоты ВСУ
Расчет "Supercam S350" скорректировал огонь РСЗО по ВСУ в Херсонской области