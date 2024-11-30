https://ria.ru/20241130/bayden-1986592033.html

Байден прокомментировал информацию об угрозах в адрес команды Трампа

Байден прокомментировал информацию об угрозах в адрес команды Трампа - РИА Новости, 30.11.2024

Байден прокомментировал информацию об угрозах в адрес команды Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация совместно с ФБР занимается расследованием угроз в адрес будущих членов кабинета Дональда Трампа, а также... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T02:46

2024-11-30T02:46

2024-11-30T02:46

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его администрация совместно с ФБР занимается расследованием угроз в адрес будущих членов кабинета Дональда Трампа, а также случаев ложных вызовов полиции (своттинга), направленных против законодателей и окружения избранного президента. "Мы усердно работаем с ФБР", — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналистов касательно данных угроз. Инциденты происходят на фоне недавних сообщений о ложных минированиях домов демократов в Коннектикуте в День благодарения. По данным телеканала ABC News, четыре законодателя-демократа сообщили о поступивших угрозах, однако полиция не обнаружила взрывных устройств. ФБР изучает угрозы, поступившие в адрес окружения Трампа, включая сообщения о минированиях и ложных вызовах спецслужб. Эти действия, как полагают власти, нацелены на запугивание и создание хаоса в стране в преддверии инаугурации избранного президента 20 января.

https://ria.ru/20241128/putin-1986279811.html

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в мире, сша, коннектикут, дональд трамп, джо байден, фбр