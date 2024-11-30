https://ria.ru/20241130/bayden-1986592033.html
Байден прокомментировал информацию об угрозах в адрес команды Трампа
Байден прокомментировал информацию об угрозах в адрес команды Трампа - РИА Новости, 30.11.2024
Байден прокомментировал информацию об угрозах в адрес команды Трампа
Президент США Джо Байден заявил, что его администрация совместно с ФБР занимается расследованием угроз в адрес будущих членов кабинета Дональда Трампа, а также... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T02:46
2024-11-30T02:46
2024-11-30T02:46
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его администрация совместно с ФБР занимается расследованием угроз в адрес будущих членов кабинета Дональда Трампа, а также случаев ложных вызовов полиции (своттинга), направленных против законодателей и окружения избранного президента. "Мы усердно работаем с ФБР", — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналистов касательно данных угроз. Инциденты происходят на фоне недавних сообщений о ложных минированиях домов демократов в Коннектикуте в День благодарения. По данным телеканала ABC News, четыре законодателя-демократа сообщили о поступивших угрозах, однако полиция не обнаружила взрывных устройств. ФБР изучает угрозы, поступившие в адрес окружения Трампа, включая сообщения о минированиях и ложных вызовах спецслужб. Эти действия, как полагают власти, нацелены на запугивание и создание хаоса в стране в преддверии инаугурации избранного президента 20 января.
https://ria.ru/20241128/putin-1986279811.html
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в мире, сша, коннектикут, дональд трамп, джо байден, фбр
В мире, США, Коннектикут, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР
Байден прокомментировал информацию об угрозах в адрес команды Трампа
Байден заявил об активной работе с ФБР по угрозам против команды Трампа