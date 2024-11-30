https://ria.ru/20241130/avtobus-1986642294.html

В Бурятии загорелся автобус с пассажирами

В Бурятии загорелся автобус с пассажирами - РИА Новости, 30.11.2024

В Бурятии загорелся автобус с пассажирами

Автобус с пассажирами, следовавший по маршруту из Хоринска в Улан-Удэ, загорелся в Бурятии, пострадавших нет, сообщила пресс-служба инфраструктурного блока... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T17:33

2024-11-30T17:33

2024-11-30T18:19

происшествия

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 30 ноя – РИА Новости. Автобус с пассажирами, следовавший по маршруту из Хоринска в Улан-Удэ, загорелся в Бурятии, пострадавших нет, сообщила пресс-служба инфраструктурного блока правительства республики. По данным пресс-службы, в субботу вечером автобус следовал по маршруту Хоринск - Улан-Удэ. "Вблизи села Новая Курба произошло возгорание транспортного средства, предположительно, из-за короткого замыкания. Водитель оперативно отреагировал: остановил автобус и высадил пассажиров, после попытавшись огнетушителем погасить возгорание. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. За шестью пассажирами был отправлен другой автобус, но все они уехали на попутных машинах. По данным регионального главка МЧС, возгорание ликвидировано. На месте работает дознаватель.

https://ria.ru/20241128/perm-1986245364.html

улан-удэ

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)