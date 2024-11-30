https://ria.ru/20241130/avtobus-1986642294.html
В Бурятии загорелся автобус с пассажирами
В Бурятии загорелся автобус с пассажирами - РИА Новости, 30.11.2024
В Бурятии загорелся автобус с пассажирами
Автобус с пассажирами, следовавший по маршруту из Хоринска в Улан-Удэ, загорелся в Бурятии, пострадавших нет, сообщила пресс-служба инфраструктурного блока... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T17:33
2024-11-30T17:33
2024-11-30T18:19
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 30 ноя – РИА Новости. Автобус с пассажирами, следовавший по маршруту из Хоринска в Улан-Удэ, загорелся в Бурятии, пострадавших нет, сообщила пресс-служба инфраструктурного блока правительства республики. По данным пресс-службы, в субботу вечером автобус следовал по маршруту Хоринск - Улан-Удэ. "Вблизи села Новая Курба произошло возгорание транспортного средства, предположительно, из-за короткого замыкания. Водитель оперативно отреагировал: остановил автобус и высадил пассажиров, после попытавшись огнетушителем погасить возгорание. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. За шестью пассажирами был отправлен другой автобус, но все они уехали на попутных машинах. По данным регионального главка МЧС, возгорание ликвидировано. На месте работает дознаватель.
https://ria.ru/20241128/perm-1986245364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии загорелся автобус с пассажирами
В Бурятии во время рейса загорелся автобус с пассажирами, пострадавших нет