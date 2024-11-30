Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии загорелся автобус с пассажирами - РИА Новости, 30.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 30.11.2024 (обновлено: 18:19 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/avtobus-1986642294.html
В Бурятии загорелся автобус с пассажирами
В Бурятии загорелся автобус с пассажирами - РИА Новости, 30.11.2024
В Бурятии загорелся автобус с пассажирами
Автобус с пассажирами, следовавший по маршруту из Хоринска в Улан-Удэ, загорелся в Бурятии, пострадавших нет, сообщила пресс-служба инфраструктурного блока... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T17:33
2024-11-30T18:19
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986642782_0:237:489:512_1920x0_80_0_0_d587581386cb5af2f3216dc41b96f82a.jpg
УЛАН-УДЭ, 30 ноя – РИА Новости. Автобус с пассажирами, следовавший по маршруту из Хоринска в Улан-Удэ, загорелся в Бурятии, пострадавших нет, сообщила пресс-служба инфраструктурного блока правительства республики. По данным пресс-службы, в субботу вечером автобус следовал по маршруту Хоринск - Улан-Удэ. "Вблизи села Новая Курба произошло возгорание транспортного средства, предположительно, из-за короткого замыкания. Водитель оперативно отреагировал: остановил автобус и высадил пассажиров, после попытавшись огнетушителем погасить возгорание. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. За шестью пассажирами был отправлен другой автобус, но все они уехали на попутных машинах. По данным регионального главка МЧС, возгорание ликвидировано. На месте работает дознаватель.
https://ria.ru/20241128/perm-1986245364.html
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986642782_0:189:489:556_1920x0_80_0_0_0592a40c9abd864e757f62da06a11b3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии загорелся автобус с пассажирами

В Бурятии во время рейса загорелся автобус с пассажирами, пострадавших нет

© Фото : Минтранс БурятииПассажирский автобус загорелся на трассе в Бурятии
Пассажирский автобус загорелся на трассе в Бурятии - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Фото : Минтранс Бурятии
Пассажирский автобус загорелся на трассе в Бурятии
Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 30 ноя – РИА Новости. Автобус с пассажирами, следовавший по маршруту из Хоринска в Улан-Удэ, загорелся в Бурятии, пострадавших нет, сообщила пресс-служба инфраструктурного блока правительства республики.
По данным пресс-службы, в субботу вечером автобус следовал по маршруту Хоринск - Улан-Удэ.
«
"Вблизи села Новая Курба произошло возгорание транспортного средства, предположительно, из-за короткого замыкания. Водитель оперативно отреагировал: остановил автобус и высадил пассажиров, после попытавшись огнетушителем погасить возгорание. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
За шестью пассажирами был отправлен другой автобус, но все они уехали на попутных машинах.
По данным регионального главка МЧС, возгорание ликвидировано. На месте работает дознаватель.
Дым на месте возгорания автобуса в Перми - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
В Перми автобус съехал с дороги и загорелся
28 ноября, 15:42
 
ПроисшествияУлан-УдэМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала