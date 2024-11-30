https://ria.ru/20241130/aviakompaniya-1986663543.html

Авиакомпания Nordwind изменила расписание рейсов на Кубу

Авиакомпания Nordwind изменила расписание рейсов на Кубу - РИА Новости, 30.11.2024

Авиакомпания Nordwind изменила расписание рейсов на Кубу

Российская авиакомпания Nordwind изменила расписание рейсов между Москвой и кубинским Варадеро из-за дефицита авиатоплива на Кубе, следует из сообщения... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T21:25

2024-11-30T21:25

2024-11-30T21:25

варадеро

куба

москва

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российская авиакомпания Nordwind изменила расписание рейсов между Москвой и кубинским Варадеро из-за дефицита авиатоплива на Кубе, следует из сообщения перевозчика. Аэропорты Кубы в субботу известили, что с 00:01 (08:01 мск) 1 декабря до 00:00 (08:00 мск) 8 декабря не будут обеспечивать заправку самолетов авиационным топливом. "В этой связи вылет следующих рейсов запланирован согласно измененному расписанию: 30 ноября N4-555 Шереметьево 20:00 - Варадеро 02:50 (10:50 мск) и 1 декабря N4-556 Варадеро 05:00 (13:00 мск) - Шереметьево 02:20", - сообщает Nordwind. Позже авиаперевозчик уточнил, что получил подтверждение заправки топливом рейса N4-556, который отправится 1 декабря по маршруту Варадеро - Шереметьево. Пассажирам задержанных рейсов предоставляются услуги согласно Федеральным авиационным правилам. Ситуация по последующим рейсам на Кубу и обратно находится в стадии решения, информация будет обновляться, добавили в компании. Росавиация в субботу проинформировала, что программа полетов российских авиакомпаний между РФ и Кубой может быть скорректирована из-за дефицита авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро.

https://ria.ru/20241130/kuba-1986626343.html

https://ria.ru/20241130/eksport-1986609406.html

варадеро

куба

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

варадеро, куба, москва, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)