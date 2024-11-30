Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпания Nordwind изменила расписание рейсов на Кубу - РИА Новости, 30.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/aviakompaniya-1986663543.html
Авиакомпания Nordwind изменила расписание рейсов на Кубу
Авиакомпания Nordwind изменила расписание рейсов на Кубу - РИА Новости, 30.11.2024
Авиакомпания Nordwind изменила расписание рейсов на Кубу
Российская авиакомпания Nordwind изменила расписание рейсов между Москвой и кубинским Варадеро из-за дефицита авиатоплива на Кубе, следует из сообщения... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T21:25
2024-11-30T21:25
варадеро
куба
москва
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763282172_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5463ca57d66c0a4c4032457b80c3eb1.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российская авиакомпания Nordwind изменила расписание рейсов между Москвой и кубинским Варадеро из-за дефицита авиатоплива на Кубе, следует из сообщения перевозчика. Аэропорты Кубы в субботу известили, что с 00:01 (08:01 мск) 1 декабря до 00:00 (08:00 мск) 8 декабря не будут обеспечивать заправку самолетов авиационным топливом. "В этой связи вылет следующих рейсов запланирован согласно измененному расписанию: 30 ноября N4-555 Шереметьево 20:00 - Варадеро 02:50 (10:50 мск) и 1 декабря N4-556 Варадеро 05:00 (13:00 мск) - Шереметьево 02:20", - сообщает Nordwind. Позже авиаперевозчик уточнил, что получил подтверждение заправки топливом рейса N4-556, который отправится 1 декабря по маршруту Варадеро - Шереметьево. Пассажирам задержанных рейсов предоставляются услуги согласно Федеральным авиационным правилам. Ситуация по последующим рейсам на Кубу и обратно находится в стадии решения, информация будет обновляться, добавили в компании. Росавиация в субботу проинформировала, что программа полетов российских авиакомпаний между РФ и Кубой может быть скорректирована из-за дефицита авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро.
https://ria.ru/20241130/kuba-1986626343.html
https://ria.ru/20241130/eksport-1986609406.html
варадеро
куба
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763282172_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_4830fcfc7bdf95dc0e61b616c8b52b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
варадеро, куба, москва, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Варадеро, Куба, Москва, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Авиакомпания Nordwind изменила расписание рейсов на Кубу

Nordwind изменила расписание рейсов в Варадеро из-за ситуации с топливом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании Nordwind. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российская авиакомпания Nordwind изменила расписание рейсов между Москвой и кубинским Варадеро из-за дефицита авиатоплива на Кубе, следует из сообщения перевозчика.
Аэропорты Кубы в субботу известили, что с 00:01 (08:01 мск) 1 декабря до 00:00 (08:00 мск) 8 декабря не будут обеспечивать заправку самолетов авиационным топливом.
Самолет - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Программу полетов между Россией и Кубой могут скорректировать
Вчера, 14:14
«
"В этой связи вылет следующих рейсов запланирован согласно измененному расписанию: 30 ноября N4-555 Шереметьево 20:00 - Варадеро 02:50 (10:50 мск) и 1 декабря N4-556 Варадеро 05:00 (13:00 мск) - Шереметьево 02:20", - сообщает Nordwind.
Позже авиаперевозчик уточнил, что получил подтверждение заправки топливом рейса N4-556, который отправится 1 декабря по маршруту Варадеро - Шереметьево.
Пассажирам задержанных рейсов предоставляются услуги согласно Федеральным авиационным правилам.
Ситуация по последующим рейсам на Кубу и обратно находится в стадии решения, информация будет обновляться, добавили в компании.
Росавиация в субботу проинформировала, что программа полетов российских авиакомпаний между РФ и Кубой может быть скорректирована из-за дефицита авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро.
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей
Вчера, 10:23
 
ВарадероКубаМоскваШереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала