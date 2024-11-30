Рейтинг@Mail.ru
Сирия способна уничтожить террористов при помощи союзников, заявил Асад - РИА Новости, 30.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:57 30.11.2024 (обновлено: 23:37 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/asad-1986670149.html
Сирия способна уничтожить террористов при помощи союзников, заявил Асад
Сирия способна уничтожить террористов при помощи союзников, заявил Асад - РИА Новости, 30.11.2024
Сирия способна уничтожить террористов при помощи союзников, заявил Асад
Сирийские войска смогут уничтожить террористов при помощи друзей и союзников, заявил президент республики Башар Асад в разговоре с коллегой из Объединенных... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T22:57
2024-11-30T23:37
война в сирии
сирия
в мире
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
алеппо
идлиб (мухафаза)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858242791_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_599bafc0fd9ef6906d1e7ff3c2a7beb0.jpg
КАИР, 30 ноя — РИА Новости. Сирийские войска смогут уничтожить террористов при помощи друзей и союзников, заявил президент республики Башар Асад в разговоре с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.&quot;Президент Асад подчеркнул в ходе разговора, что Сирия продолжает защищать свою стабильность и территориальную целостность от всех террористов и тех, кто их поддерживает, и способна при помощи союзников и друзей нанести им поражение и уничтожить их&quot;, — сообщила канцелярия Асада.Ранее в субботу командование Вооруженных сил Сирии сообщило о гибели десятков военных во время боев против террористов в провинциях Алеппо и Идлиб. Армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению. Сирийские правительственные силы сообщили, что боевики проникли во многие районы сирийского города Алеппо. Войска продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления.В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название — "Джебхат ан-Нусра"*), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных.Сирийская армия ответила на нападение. Войска ударили по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html
https://ria.ru/20241130/vvs-1986660552.html
сирия
алеппо
идлиб (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858242791_461:0:1901:1080_1920x0_80_0_0_fd1c51f9587b3caf2d2befdf13b93c5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, в мире, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, алеппо, идлиб (мухафаза)
Война в Сирии, Сирия, В мире, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Алеппо, Идлиб (мухафаза)
Сирия способна уничтожить террористов при помощи союзников, заявил Асад

Асад: Сирия может защитить свою территориальную целостность при помощи союзников

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 30 ноя — РИА Новости. Сирийские войска смогут уничтожить террористов при помощи друзей и союзников, заявил президент республики Башар Асад в разговоре с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
«

"Президент Асад подчеркнул в ходе разговора, что Сирия продолжает защищать свою стабильность и территориальную целостность от всех террористов и тех, кто их поддерживает, и способна при помощи союзников и друзей нанести им поражение и уничтожить их", — сообщила канцелярия Асада.

Боевики террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам* - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Все указывает на них". Кто стоит за обострением в Сирии
Вчера, 08:00
Ранее в субботу командование Вооруженных сил Сирии сообщило о гибели десятков военных во время боев против террористов в провинциях Алеппо и Идлиб. Армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению.
Сирийские правительственные силы сообщили, что боевики проникли во многие районы сирийского города Алеппо. Войска продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления.
В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название — "Джебхат ан-Нусра"*), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных.
Сирийская армия ответила на нападение. Войска ударили по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Экипажи ВКС России и ВВС Сирии - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
ВВС России и Сирии наносят удары по скоплениям террористов в Алеппо
Вчера, 20:27
 
Война в СирииСирияВ миреБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024АлеппоИдлиб (мухафаза)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала