https://ria.ru/20241130/asad-1986670149.html
Сирия способна уничтожить террористов при помощи союзников, заявил Асад
Сирия способна уничтожить террористов при помощи союзников, заявил Асад - РИА Новости, 30.11.2024
Сирия способна уничтожить террористов при помощи союзников, заявил Асад
Сирийские войска смогут уничтожить террористов при помощи друзей и союзников, заявил президент республики Башар Асад в разговоре с коллегой из Объединенных... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T22:57
2024-11-30T22:57
2024-11-30T23:37
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КАИР, 30 ноя — РИА Новости. Сирийские войска смогут уничтожить террористов при помощи друзей и союзников, заявил президент республики Башар Асад в разговоре с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном."Президент Асад подчеркнул в ходе разговора, что Сирия продолжает защищать свою стабильность и территориальную целостность от всех террористов и тех, кто их поддерживает, и способна при помощи союзников и друзей нанести им поражение и уничтожить их", — сообщила канцелярия Асада.Ранее в субботу командование Вооруженных сил Сирии сообщило о гибели десятков военных во время боев против террористов в провинциях Алеппо и Идлиб. Армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению. Сирийские правительственные силы сообщили, что боевики проникли во многие районы сирийского города Алеппо. Войска продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления.В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название — "Джебхат ан-Нусра"*), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных.Сирийская армия ответила на нападение. Войска ударили по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html
https://ria.ru/20241130/vvs-1986660552.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, в мире, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, алеппо, идлиб (мухафаза)
Война в Сирии, Сирия, В мире, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Алеппо, Идлиб (мухафаза)
Сирия способна уничтожить террористов при помощи союзников, заявил Асад
Асад: Сирия может защитить свою территориальную целостность при помощи союзников
КАИР, 30 ноя — РИА Новости. Сирийские войска смогут уничтожить террористов при помощи друзей и союзников, заявил президент республики Башар Асад в разговоре с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
«
"Президент Асад подчеркнул в ходе разговора, что Сирия продолжает защищать свою стабильность и территориальную целостность от всех террористов и тех, кто их поддерживает, и способна при помощи союзников и друзей нанести им поражение и уничтожить их", — сообщила канцелярия Асада.
Ранее в субботу командование Вооруженных сил Сирии сообщило о гибели десятков военных во время боев против террористов в провинциях Алеппо
и Идлиб
. Армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению.
Сирийские правительственные силы сообщили, что боевики проникли во многие районы сирийского города Алеппо. Войска продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления.
В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название — "Джебхат ан-Нусра"*), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных.
Сирийская армия ответила на нападение. Войска ударили по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.
* Запрещенная в России террористическая организация.