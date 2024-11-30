https://ria.ru/20241130/asad-1986670149.html

Сирия способна уничтожить террористов при помощи союзников, заявил Асад

Сирия способна уничтожить террористов при помощи союзников, заявил Асад - РИА Новости, 30.11.2024

Сирия способна уничтожить террористов при помощи союзников, заявил Асад

Сирийские войска смогут уничтожить террористов при помощи друзей и союзников, заявил президент республики Башар Асад в разговоре с коллегой из Объединенных... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T22:57

2024-11-30T22:57

2024-11-30T23:37

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башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

алеппо

идлиб (мухафаза)

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КАИР, 30 ноя — РИА Новости. Сирийские войска смогут уничтожить террористов при помощи друзей и союзников, заявил президент республики Башар Асад в разговоре с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном."Президент Асад подчеркнул в ходе разговора, что Сирия продолжает защищать свою стабильность и территориальную целостность от всех террористов и тех, кто их поддерживает, и способна при помощи союзников и друзей нанести им поражение и уничтожить их", — сообщила канцелярия Асада.Ранее в субботу командование Вооруженных сил Сирии сообщило о гибели десятков военных во время боев против террористов в провинциях Алеппо и Идлиб. Армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению. Сирийские правительственные силы сообщили, что боевики проникли во многие районы сирийского города Алеппо. Войска продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления.В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название — "Джебхат ан-Нусра"*), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных.Сирийская армия ответила на нападение. Войска ударили по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

https://ria.ru/20241130/vvs-1986660552.html

сирия

алеппо

идлиб (мухафаза)

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Наталья Макарова

сирия, в мире, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, алеппо, идлиб (мухафаза)