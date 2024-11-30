Иранское консульство в Алеппо подверглось нападению
МИД Ирана подтвердил нападение террористов на консульство в Алеппо
Вид на город Алеппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 30 ноя — РИА Новости. Террористы атаковали генеральное консульство Ирана в сирийском Алеппо, сообщил МИД исламской республики.
«
"Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи решительно осудил нападение ряда вооруженных террористических элементов на генеральное консульство Исламской Республики Иран в Алеппо и, ссылаясь на положения Конвенции 1963 года о консульских связях, запрещающей любые нападения на консульские здания, подчеркнул, что нарушение этой конвенции недопустимо ни каким-либо лицом, ни группой, ни правительством", — отметили в ведомстве.
Багаи подчеркнул, что Тегеран рассмотрит этот инцидент на юридическом и международном уровнях. Также он подтвердил, что сотрудники консульства не пострадали.
В субботу агентство SNN опровергло слухи о захвате работников иранской дипмиссии в плен при боестолкновениях с террористами в Алеппо.
В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название — "Джебхат ан-Нусра"*), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.
Сирийская армия ответила на нападение. Войска ударили по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.
Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что в Сирии фиксируется обострение обстановки из-за наступления террористов, ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак в провинциях Алеппо и Идлиб, за сутки уничтожены не менее 200 боевиков.
* Запрещенная в России террористическая группировка.