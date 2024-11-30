https://ria.ru/20241130/aleppo-1986620304.html

Сирийская армия признала продвижение боевиков в Алеппо

Сирийская армия признала продвижение боевиков в Алеппо - РИА Новости, 30.11.2024

Сирийская армия признала продвижение боевиков в Алеппо

Террористы вошли во многие районы Алеппо, сообщило командование сирийской армии. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T12:58

2024-11-30T12:58

2024-11-30T13:42

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КАИР, 30 ноя — РИА Новости. Террористы вошли во многие районы Алеппо, сообщило командование сирийской армии."В свете большого потока террористов через северные границы и усиления их военно-технического обеспечения террористические группировки в последние часы вошли во многие районы города Алеппо", — говорится в заявлении.Отмечается, что боевики пока не могут закрепиться из-за того, что вооруженные силы продолжают наносить удары в ожидании подкрепления.Также в армии сообщили, что при сопротивлении террористам в Алеппо и Идлибе погибли десятки военнослужащих. Войска провели передислокацию, чтобы сохранить жизни мирных жителей и солдат и подготовиться к контрнаступлению.В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название — "Джебхат ан-Нусра"*), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.Сирийская армия ответила на нападение. Войска ударили по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что в Сирии фиксируется обострение обстановки из-за наступления террористов, ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак в провинциях Алеппо и Идлиб, за сутки уничтожены не менее 200 боевиков.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

https://ria.ru/20241129/siriya-1986517933.html

https://ria.ru/20241129/turtsija-1986555328.html

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обострение ситуации в сирии — 2024, алеппо, сирия, в мире