https://ria.ru/20241130/aleppo-1986620304.html
Сирийская армия признала продвижение боевиков в Алеппо
Сирийская армия признала продвижение боевиков в Алеппо - РИА Новости, 30.11.2024
Сирийская армия признала продвижение боевиков в Алеппо
Террористы вошли во многие районы Алеппо, сообщило командование сирийской армии. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T12:58
2024-11-30T12:58
2024-11-30T13:42
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КАИР, 30 ноя — РИА Новости. Террористы вошли во многие районы Алеппо, сообщило командование сирийской армии."В свете большого потока террористов через северные границы и усиления их военно-технического обеспечения террористические группировки в последние часы вошли во многие районы города Алеппо", — говорится в заявлении.Отмечается, что боевики пока не могут закрепиться из-за того, что вооруженные силы продолжают наносить удары в ожидании подкрепления.Также в армии сообщили, что при сопротивлении террористам в Алеппо и Идлибе погибли десятки военнослужащих. Войска провели передислокацию, чтобы сохранить жизни мирных жителей и солдат и подготовиться к контрнаступлению.В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название — "Джебхат ан-Нусра"*), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.Сирийская армия ответила на нападение. Войска ударили по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что в Сирии фиксируется обострение обстановки из-за наступления террористов, ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак в провинциях Алеппо и Идлиб, за сутки уничтожены не менее 200 боевиков.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html
https://ria.ru/20241129/siriya-1986517933.html
https://ria.ru/20241129/turtsija-1986555328.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обострение ситуации в сирии — 2024, алеппо, сирия, в мире
Обострение ситуации в Сирии — 2024, Алеппо, Сирия, В мире
Сирийская армия признала продвижение боевиков в Алеппо
Сирийская армия признала продвижение боевиков во многих районах Алеппо
КАИР, 30 ноя — РИА Новости. Террористы вошли во многие районы Алеппо, сообщило командование сирийской армии.
"В свете большого потока террористов через северные границы и усиления их военно-технического обеспечения террористические группировки в последние часы вошли во многие районы города Алеппо", — говорится в заявлении.
Отмечается, что боевики пока не могут закрепиться из-за того, что вооруженные силы продолжают наносить удары в ожидании подкрепления.
Также в армии сообщили, что при сопротивлении террористам в Алеппо
и Идлибе
погибли десятки военнослужащих. Войска провели передислокацию, чтобы сохранить жизни мирных жителей и солдат и подготовиться к контрнаступлению.
В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название — "Джебхат ан-Нусра"*), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.
Сирийская армия ответила на нападение. Войска ударили по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.
Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что в Сирии
фиксируется обострение обстановки из-за наступления террористов, ВКС
России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак в провинциях Алеппо и Идлиб, за сутки уничтожены не менее 200 боевиков.
* Запрещенная в России террористическая группировка.