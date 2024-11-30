https://ria.ru/20241130/aleppo-1986619724.html
В боях против террористов в Алеппо погибли десятки сирийских военных
В боях против террористов в Алеппо погибли десятки сирийских военных - РИА Новости, 30.11.2024
В боях против террористов в Алеппо погибли десятки сирийских военных
Десятки сирийских военных погибли в ходе боевых действий против террористических группировок в провинциях Алеппо и Идлиб, армия провела передислокацию с целью... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T12:48
2024-11-30T12:48
2024-11-30T13:18
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КАИР, 30 ноя - РИА Новости. Десятки сирийских военных погибли в ходе боевых действий против террористических группировок в провинциях Алеппо и Идлиб, армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению, говорится в заявлении командования ВС Сирийской Арабской Республики."В последние дни вооруженные террористические группировки, входящие в состав "Джебхат ан-Нусра"*, совершили при поддержке тысяч иностранных террористов, тяжелого вооружения и большого числа беспилотников масштабное наступление в Алеппо и Идлибе... В ходе боев десятки человек из наших вооруженных сил погибли, есть раненые", - сообщается в заявлении.Отмечается также, что большое число террористов и многочисленные фронты столкновений "побудили вооруженные силы Сирии провести передислокацию для укрепления линий обороны с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению".* Террористическая организация, запрещенная в России
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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, алеппо, россия, идлиб (город)
Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Алеппо, Россия, Идлиб (город)
В боях против террористов в Алеппо погибли десятки сирийских военных
В Алеппо в ходе боев против террористов погибли десятки сирийских военных