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Около 4,7 миллиарда рублей направили на ЖКХ в Астраханской области - РИА Новости, 29.11.2024
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Астраханская область
 
13:59 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/zhkh-1986437385.html
Около 4,7 миллиарда рублей направили на ЖКХ в Астраханской области
Около 4,7 миллиарда рублей направили на ЖКХ в Астраханской области - РИА Новости, 29.11.2024
Около 4,7 миллиарда рублей направили на ЖКХ в Астраханской области
Около 4,7 миллиарда рублей направили на сферу ЖКХ и ремонт коммунальных сетей в Астраханской области за последние два года, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:59
2024-11-29T13:59
астраханская область
жкх
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя - РИА Новости. Около 4,7 миллиарда рублей направили на сферу ЖКХ и ремонт коммунальных сетей в Астраханской области за последние два года, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. В пятницу он провел прямую линию, ответив на вопросы жителей области. "Традиционно большая часть вопросов была посвящена теме ЖКХ и, в частности, изношенным коммунальным сетям. На эти направления за последние два года направлено 4 млрд 700 млн рублей", - написал губернатор в Telegram. Он отметил, что вложения позволили существенно снизить количество аварий, однако работы еще очень много. "Мы подготовили программу на ближайшие пять лет и будем поступательно решать проблему. Что касается видеообращения жителей домов по улице Куликова - поручил мэру города лично выехать на место", - уточнил Бабушкин. Всего за время эфира от астраханцев поступило почти 900 обращений. Темы вопросов касались практически всех сфер жизни региона: ремонты дорог, многоквартирных домов и соцобъектов, обеспечение лекарственными средствами, снос самостроев, благоустройство, развитие муниципалитетов и сельского хозяйства. За время прямого эфира губернатор ответил на 18 вопросов, в частности, о работе новых автобусов. По просьбам жителей города маршрутная сеть будет оптимизирована. Остальные вопросы также не останутся без внимания, заверил губернатор.
https://realty.ria.ru/20240415/astrakhan-1940148211.html
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жкх, игорь бабушкин
Астраханская область, ЖКХ, Игорь Бабушкин
Около 4,7 миллиарда рублей направили на ЖКХ в Астраханской области

Бабушкин: около 4,7 миллиарда рублей направили на ЖКХ за последние два года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя - РИА Новости. Около 4,7 миллиарда рублей направили на сферу ЖКХ и ремонт коммунальных сетей в Астраханской области за последние два года, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
В пятницу он провел прямую линию, ответив на вопросы жителей области.
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"Традиционно большая часть вопросов была посвящена теме ЖКХ и, в частности, изношенным коммунальным сетям. На эти направления за последние два года направлено 4 млрд 700 млн рублей", - написал губернатор в Telegram. Он отметил, что вложения позволили существенно снизить количество аварий, однако работы еще очень много.
"Мы подготовили программу на ближайшие пять лет и будем поступательно решать проблему. Что касается видеообращения жителей домов по улице Куликова - поручил мэру города лично выехать на место", - уточнил Бабушкин.
Всего за время эфира от астраханцев поступило почти 900 обращений. Темы вопросов касались практически всех сфер жизни региона: ремонты дорог, многоквартирных домов и соцобъектов, обеспечение лекарственными средствами, снос самостроев, благоустройство, развитие муниципалитетов и сельского хозяйства.
За время прямого эфира губернатор ответил на 18 вопросов, в частности, о работе новых автобусов. По просьбам жителей города маршрутная сеть будет оптимизирована. Остальные вопросы также не останутся без внимания, заверил губернатор.
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