https://ria.ru/20241129/zhkh-1986437385.html

Около 4,7 миллиарда рублей направили на ЖКХ в Астраханской области

Около 4,7 миллиарда рублей направили на ЖКХ в Астраханской области - РИА Новости, 29.11.2024

Около 4,7 миллиарда рублей направили на ЖКХ в Астраханской области

Около 4,7 миллиарда рублей направили на сферу ЖКХ и ремонт коммунальных сетей в Астраханской области за последние два года, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T13:59

2024-11-29T13:59

2024-11-29T13:59

астраханская область

жкх

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя - РИА Новости. Около 4,7 миллиарда рублей направили на сферу ЖКХ и ремонт коммунальных сетей в Астраханской области за последние два года, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. В пятницу он провел прямую линию, ответив на вопросы жителей области. "Традиционно большая часть вопросов была посвящена теме ЖКХ и, в частности, изношенным коммунальным сетям. На эти направления за последние два года направлено 4 млрд 700 млн рублей", - написал губернатор в Telegram. Он отметил, что вложения позволили существенно снизить количество аварий, однако работы еще очень много. "Мы подготовили программу на ближайшие пять лет и будем поступательно решать проблему. Что касается видеообращения жителей домов по улице Куликова - поручил мэру города лично выехать на место", - уточнил Бабушкин. Всего за время эфира от астраханцев поступило почти 900 обращений. Темы вопросов касались практически всех сфер жизни региона: ремонты дорог, многоквартирных домов и соцобъектов, обеспечение лекарственными средствами, снос самостроев, благоустройство, развитие муниципалитетов и сельского хозяйства. За время прямого эфира губернатор ответил на 18 вопросов, в частности, о работе новых автобусов. По просьбам жителей города маршрутная сеть будет оптимизирована. Остальные вопросы также не останутся без внимания, заверил губернатор.

https://realty.ria.ru/20240415/astrakhan-1940148211.html

https://ria.ru/20240417/otnosheniya-1940458338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, игорь бабушкин