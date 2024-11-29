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Зеленский сменил командующего Cухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
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19:53 29.11.2024 (обновлено: 20:25 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/zelenskij-1986565442.html
Зеленский сменил командующего Cухопутными войсками ВСУ
Зеленский сменил командующего Cухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
Зеленский сменил командующего Cухопутными войсками ВСУ
Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутными войсками ВСУ причастного к обстрелам ДНР и ЛНР генерал-майора Михаила Драпатого. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T19:53
2024-11-29T20:25
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутными войсками ВСУ причастного к обстрелам ДНР и ЛНР генерал-майора Михаила Драпатого. "Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины назначен Михаил Драпатый", — говорится в публикации в Telegram-канале.Согласной информации из украинских источников, Драпатый ранее командовал оперативно-тактическими группировками ВСУ "Луганск" и "Харьков". По данным Следственного комитета России, в 2017 и 2019 годах генерал руководил Операцией объединенных сил Украины. Под его командованием ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в Луганской и Донецкой Народных Республиках, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.С 2019-го по февраль 2024-го должность командующего Сухопутными войсками занимал нынешний главком ВСУ Александр Сырский. После него на этот пост назначили Александра Павлюка. Зеленский также сообщил о назначении Олега Апостола заместителем главнокомандующего ВСУ. Оба решения согласованы с главкомом Александром Сырским.
https://ria.ru/20240402/prisvoenie-1937291587.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, луганская народная республика, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Луганская Народная Республика, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Зеленский сменил командующего Cухопутными войсками ВСУ

Зеленский назначил генерал-майора Драпатого командующим Cухопутными войсками ВСУ

© Фото : Минобороны УкраиныГенерал Михаил Драпатый
Генерал Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Минобороны Украины
Генерал Михаил Драпатый. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутными войсками ВСУ причастного к обстрелам ДНР и ЛНР генерал-майора Михаила Драпатого.
«
"Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины назначен Михаил Драпатый", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Согласной информации из украинских источников, Драпатый ранее командовал оперативно-тактическими группировками ВСУ "Луганск" и "Харьков". По данным Следственного комитета России, в 2017 и 2019 годах генерал руководил Операцией объединенных сил Украины. Под его командованием ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в Луганской и Донецкой Народных Республиках, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.
С 2019-го по февраль 2024-го должность командующего Сухопутными войсками занимал нынешний главком ВСУ Александр Сырский. После него на этот пост назначили Александра Павлюка.
Зеленский также сообщил о назначении Олега Апостола заместителем главнокомандующего ВСУ. Оба решения согласованы с главкомом Александром Сырским.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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2 апреля, 11:21
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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