https://ria.ru/20241129/zelenskij-1986565442.html
Зеленский сменил командующего Cухопутными войсками ВСУ
Зеленский сменил командующего Cухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
Зеленский сменил командующего Cухопутными войсками ВСУ
Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутными войсками ВСУ причастного к обстрелам ДНР и ЛНР генерал-майора Михаила Драпатого. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T19:53
2024-11-29T19:53
2024-11-29T20:25
в мире
донецкая народная республика
украина
луганская народная республика
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945560466_0:115:1277:833_1920x0_80_0_0_5953c2d06a32a4e5d251e166f711dd08.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутными войсками ВСУ причастного к обстрелам ДНР и ЛНР генерал-майора Михаила Драпатого. "Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины назначен Михаил Драпатый", — говорится в публикации в Telegram-канале.Согласной информации из украинских источников, Драпатый ранее командовал оперативно-тактическими группировками ВСУ "Луганск" и "Харьков". По данным Следственного комитета России, в 2017 и 2019 годах генерал руководил Операцией объединенных сил Украины. Под его командованием ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в Луганской и Донецкой Народных Республиках, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.С 2019-го по февраль 2024-го должность командующего Сухопутными войсками занимал нынешний главком ВСУ Александр Сырский. После него на этот пост назначили Александра Павлюка. Зеленский также сообщил о назначении Олега Апостола заместителем главнокомандующего ВСУ. Оба решения согласованы с главкомом Александром Сырским.
https://ria.ru/20240402/prisvoenie-1937291587.html
донецкая народная республика
украина
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945560466_118:0:1270:864_1920x0_80_0_0_e4d7e4b2173563ead0cf8e6a5dbe4c05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, луганская народная республика, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Луганская Народная Республика, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Зеленский сменил командующего Cухопутными войсками ВСУ
Зеленский назначил генерал-майора Драпатого командующим Cухопутными войсками ВСУ