https://ria.ru/20241129/zelenskij-1986565442.html

Зеленский сменил командующего Cухопутными войсками ВСУ

Зеленский сменил командующего Cухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024

Зеленский сменил командующего Cухопутными войсками ВСУ

Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутными войсками ВСУ причастного к обстрелам ДНР и ЛНР генерал-майора Михаила Драпатого. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T19:53

2024-11-29T19:53

2024-11-29T20:25

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутными войсками ВСУ причастного к обстрелам ДНР и ЛНР генерал-майора Михаила Драпатого. "Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины назначен Михаил Драпатый", — говорится в публикации в Telegram-канале.Согласной информации из украинских источников, Драпатый ранее командовал оперативно-тактическими группировками ВСУ "Луганск" и "Харьков". По данным Следственного комитета России, в 2017 и 2019 годах генерал руководил Операцией объединенных сил Украины. Под его командованием ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в Луганской и Донецкой Народных Республиках, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.С 2019-го по февраль 2024-го должность командующего Сухопутными войсками занимал нынешний главком ВСУ Александр Сырский. После него на этот пост назначили Александра Павлюка. Зеленский также сообщил о назначении Олега Апостола заместителем главнокомандующего ВСУ. Оба решения согласованы с главкомом Александром Сырским.

https://ria.ru/20240402/prisvoenie-1937291587.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, луганская народная республика, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины