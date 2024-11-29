https://ria.ru/20241129/zakon--1986419726.html

Путин подписал закон о корректировке налогообложения IT-компаний

Путин подписал закон о корректировке налогообложения IT-компаний - РИА Новости, 29.11.2024

Путин подписал закон о корректировке налогообложения IT-компаний

Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке налогообложения IT-организаций, который в том числе запрещает уменьшать базу по налогу на прибыль РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T13:10

2024-11-29T13:10

2024-11-29T13:18

россия

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

экономика

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке налогообложения IT-организаций, который в том числе запрещает уменьшать базу по налогу на прибыль за счет расходов на рекламу на запрещенных интернет-ресурсах. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон, в частности, устанавливает ставку налога на прибыль в размере 5% по доходам от реализации акций (долей участия в уставном капитале) российских IT-организаций, которые применяют пониженные ставки страховых взносов, если срок владения этими акциями превысил три года. Кроме того, сейчас для IT-компаний и компаний радиоэлектронной промышленности в пределах определенной величины базы для исчисления страховых взносов (на 2024 год - 2,225 миллиона рублей, на 2025 год – 2,759 миллиона рублей) применяется пониженный тариф в размере 7,6%, а свыше этой величины – 0%. Новый закон предусматривает начиная с 2025 года применение тарифа страховых взносов 7,6% как в пределах данной величины, так и свыше нее. Помимо этого, раньше расходы на рекламу учитывались при определении налоговой базы по налогу на прибыль, что позволяло ее уменьшить. Закон же устанавливает, что при ее определении больше не будут учитываться расходы рекламодателей на распространение рекламы в интернете, информация о которой не была представлена в Роскомнадзор, либо распространена на информационном ресурсе, доступ к которому ограничен. Такие расходы не будут учитываться и при размещении рекламы на информационном ресурсе иностранного лица, которое, осуществляя деятельность в интернете на территории РФ, не исполняет требования, запреты и ограничения, установленные российским законодательством. Эти изменения начнут действовать через месяц после вступления закона в силу, но не ранее первого числа очередного налогового (расчетного) периода по соответствующему налогу (страховым взносам). Сам закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.

https://ria.ru/20241109/zarplaty-1982778996.html

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россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), экономика