Рейтинг@Mail.ru
YouTube не удалил 300 материалов о VPN-сервисах, заявили в РКН - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 29.11.2024 (обновлено: 15:50 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/youtube-1986402482.html
YouTube не удалил 300 материалов о VPN-сервисах, заявили в РКН
YouTube не удалил 300 материалов о VPN-сервисах, заявили в РКН - РИА Новости, 29.11.2024
YouTube не удалил 300 материалов о VPN-сервисах, заявили в РКН
Видеохостинг Youtube не выполнил требование Роскомнадзора по удалению 300 материалов, продвигающих использование VPN, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:05
2024-11-29T15:50
общество
технологии
россия
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960524379_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_bff86bd4ddeb34faeea886b363f2ba47.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Видеохостинг Youtube не выполнил требование Роскомнадзора по удалению 300 материалов, продвигающих использование VPN, заявили РИА Новости в ведомстве. &quot;К настоящему моменту со стороны администрации YouTube не исполнены требования по удалению более 300 материалов, популяризующих использование VPN-сервисов&quot;, — подчеркнули там.Кроме того, речь идет о схожих программах, позволяющих обойти ограничения на просмотр материалов, признанных в России незаконными.РИА Новости направило запрос в Google.С 1 марта начало действовать распоряжение Роскомнадзора, согласно которому доступ к подобному контенту ограничивается во внесудебном порядке. Роскомнадзор уточнил, что требование удалять такие материалы направили и в адрес YouTube. За неудаление такой информации по требованию регулятора закон предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 800 тысяч рублей до четырех миллионов рублей. При повторном правонарушении предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании.
https://ria.ru/20241114/simonjan-1983652855.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960524379_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_3b836eb598baf441a8928efdb8ee4ac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, сша, в мире
Общество, Технологии, Россия, YouTube, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Google, США, В мире
YouTube не удалил 300 материалов о VPN-сервисах, заявили в РКН

Роскомнадзор: YouTube не удалил 300 материалов о VPN-сервисах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Видеохостинг Youtube не выполнил требование Роскомнадзора по удалению 300 материалов, продвигающих использование VPN, заявили РИА Новости в ведомстве.
«

"К настоящему моменту со стороны администрации YouTube не исполнены требования по удалению более 300 материалов, популяризующих использование VPN-сервисов", — подчеркнули там.

Кроме того, речь идет о схожих программах, позволяющих обойти ограничения на просмотр материалов, признанных в России незаконными.
РИА Новости направило запрос в Google.
С 1 марта начало действовать распоряжение Роскомнадзора, согласно которому доступ к подобному контенту ограничивается во внесудебном порядке. Роскомнадзор уточнил, что требование удалять такие материалы направили и в адрес YouTube.
За неудаление такой информации по требованию регулятора закон предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 800 тысяч рублей до четырех миллионов рублей. При повторном правонарушении предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
YouTube влияет на россиян сильнее СМИ, заявила Симоньян
14 ноября, 07:59
 
ОбществоТехнологииРоссияYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)GoogleСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала