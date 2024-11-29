https://ria.ru/20241129/youtube-1986402482.html

YouTube не удалил 300 материалов о VPN-сервисах, заявили в РКН

YouTube не удалил 300 материалов о VPN-сервисах, заявили в РКН - РИА Новости, 29.11.2024

YouTube не удалил 300 материалов о VPN-сервисах, заявили в РКН

Видеохостинг Youtube не выполнил требование Роскомнадзора по удалению 300 материалов, продвигающих использование VPN, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:05

2024-11-29T12:05

2024-11-29T15:50

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Видеохостинг Youtube не выполнил требование Роскомнадзора по удалению 300 материалов, продвигающих использование VPN, заявили РИА Новости в ведомстве. "К настоящему моменту со стороны администрации YouTube не исполнены требования по удалению более 300 материалов, популяризующих использование VPN-сервисов", — подчеркнули там.Кроме того, речь идет о схожих программах, позволяющих обойти ограничения на просмотр материалов, признанных в России незаконными.РИА Новости направило запрос в Google.С 1 марта начало действовать распоряжение Роскомнадзора, согласно которому доступ к подобному контенту ограничивается во внесудебном порядке. Роскомнадзор уточнил, что требование удалять такие материалы направили и в адрес YouTube. За неудаление такой информации по требованию регулятора закон предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 800 тысяч рублей до четырех миллионов рублей. При повторном правонарушении предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании.

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общество, технологии, россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, сша, в мире