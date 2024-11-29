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Экс-зампред правительства Подмосковья признал вину по делу о взятке - РИА Новости, 29.11.2024
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11:03 29.11.2024 (обновлено: 11:06 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/vzyatka-1986389371.html
Экс-зампред правительства Подмосковья признал вину по делу о взятке
Экс-зампред правительства Подмосковья признал вину по делу о взятке - РИА Новости, 29.11.2024
Экс-зампред правительства Подмосковья признал вину по делу о взятке
Бывший первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн, признал вину по делу о взяточничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:03
2024-11-29T11:06
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Бывший первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн, признал вину по делу о взяточничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Бронштейн И.М. полностью признал вину, что опровергает утверждения о возможности воспрепятствовать производству по делу", - сказано в документах.По версии следствия, в июне Бронштейн через посредника получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.
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московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
Экс-зампред правительства Подмосковья признал вину по делу о взятке

Бронштейн признал вину по делу о взятке

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыИлья Бронштейн в суде
Илья Бронштейн в суде - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Илья Бронштейн в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Бывший первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн, признал вину по делу о взяточничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Бронштейн И.М. полностью признал вину, что опровергает утверждения о возможности воспрепятствовать производству по делу", - сказано в документах.
По версии следствия, в июне Бронштейн через посредника получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.
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