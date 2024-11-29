https://ria.ru/20241129/vzyatka-1986389371.html

Экс-зампред правительства Подмосковья признал вину по делу о взятке

Экс-зампред правительства Подмосковья признал вину по делу о взятке - РИА Новости, 29.11.2024

Экс-зампред правительства Подмосковья признал вину по делу о взятке

Бывший первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн, признал вину по делу о взяточничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:03

2024-11-29T11:03

2024-11-29T11:06

московская область (подмосковье)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972592150_432:333:672:468_1920x0_80_0_0_e8e21f12847eec50ff5da2bfa6058229.jpg

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Бывший первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн, признал вину по делу о взяточничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Бронштейн И.М. полностью признал вину, что опровергает утверждения о возможности воспрепятствовать производству по делу", - сказано в документах.По версии следствия, в июне Бронштейн через посредника получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.

https://ria.ru/20241125/prigovor-1985595852.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), происшествия