https://ria.ru/20241129/vystavka-1986567900.html
Выставка "Россия" получила премию Russian Creative Awards
Выставка "Россия" получила премию Russian Creative Awards - РИА Новости, 29.11.2024
Выставка "Россия" получила премию Russian Creative Awards
Выставка "Россия" стала лауреатом Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards в номинации "Креативное событие года",... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T20:11
2024-11-29T20:11
2024-11-29T20:13
выставка-форум "россия"
технологии
москва
россия
татьяна голикова
зарядье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908702360_0:85:3441:2020_1920x0_80_0_0_7941d19d556f063c9e9619f9e470d47a.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Выставка "Россия" стала лауреатом Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards в номинации "Креативное событие года", передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония награждения лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards прошла в концертном зале "Зарядье" в Москве. "Я с большим удовольствием объявляю победителя - выставка "Россия". За время выставки "Россия", которая всем хороша известна, проходившей на ВДНХ, мы провели столько совместных дней и ночей. Это было невероятное событие, которое было организовано по поручению нашего президента, и, мне кажется, стало флагманским. Я хочу поблагодарить (генерального директора выставки Виртуозову - ред.) Наташу и всех организаторов за то, что они это сделали. Это было невероятно. 17 тысяч событий", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она вручила награду генеральному директору выставки Наталье Виртуозовой. "Я хочу сказать огромное спасибо нашему президенту, который дал возможность выставке "Россия" жить дальше, но уже на площадке Национального центра "Россия", - отметила Виртуозова, получая приз.
https://ria.ru/20241103/putin-1981659626.html
https://ria.ru/20240725/putin-1962032055.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908702360_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_45e6dcae2bfcdca5f6a61b6bd8d76e85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, россия, татьяна голикова, зарядье
Выставка-форум "Россия", Технологии, Москва, Россия, Татьяна Голикова, Зарядье
Выставка "Россия" получила премию Russian Creative Awards
Выставка Россия стала креативным событием года по версии Russian Creative Awards