https://ria.ru/20241129/vystavka-1986567900.html

Выставка "Россия" получила премию Russian Creative Awards

Выставка "Россия" получила премию Russian Creative Awards - РИА Новости, 29.11.2024

Выставка "Россия" получила премию Russian Creative Awards

Выставка "Россия" стала лауреатом Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards в номинации "Креативное событие года",... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T20:11

2024-11-29T20:11

2024-11-29T20:13

выставка-форум "россия"

технологии

москва

россия

татьяна голикова

зарядье

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Выставка "Россия" стала лауреатом Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards в номинации "Креативное событие года", передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония награждения лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards прошла в концертном зале "Зарядье" в Москве. "Я с большим удовольствием объявляю победителя - выставка "Россия". За время выставки "Россия", которая всем хороша известна, проходившей на ВДНХ, мы провели столько совместных дней и ночей. Это было невероятное событие, которое было организовано по поручению нашего президента, и, мне кажется, стало флагманским. Я хочу поблагодарить (генерального директора выставки Виртуозову - ред.) Наташу и всех организаторов за то, что они это сделали. Это было невероятно. 17 тысяч событий", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она вручила награду генеральному директору выставки Наталье Виртуозовой. "Я хочу сказать огромное спасибо нашему президенту, который дал возможность выставке "Россия" жить дальше, но уже на площадке Национального центра "Россия", - отметила Виртуозова, получая приз.

https://ria.ru/20241103/putin-1981659626.html

https://ria.ru/20240725/putin-1962032055.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, москва, россия, татьяна голикова, зарядье