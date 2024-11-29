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Выставка "Россия" получила премию Russian Creative Awards - РИА Новости, 29.11.2024
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Выставка Россия - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Выставка-форум "Россия"
 
20:11 29.11.2024 (обновлено: 20:13 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/vystavka-1986567900.html
Выставка "Россия" получила премию Russian Creative Awards
Выставка "Россия" получила премию Russian Creative Awards - РИА Новости, 29.11.2024
Выставка "Россия" получила премию Russian Creative Awards
Выставка "Россия" стала лауреатом Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards в номинации "Креативное событие года",... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T20:11
2024-11-29T20:13
выставка-форум "россия"
технологии
москва
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Выставка "Россия" стала лауреатом Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards в номинации "Креативное событие года", передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония награждения лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards прошла в концертном зале "Зарядье" в Москве. "Я с большим удовольствием объявляю победителя - выставка "Россия". За время выставки "Россия", которая всем хороша известна, проходившей на ВДНХ, мы провели столько совместных дней и ночей. Это было невероятное событие, которое было организовано по поручению нашего президента, и, мне кажется, стало флагманским. Я хочу поблагодарить (генерального директора выставки Виртуозову - ред.) Наташу и всех организаторов за то, что они это сделали. Это было невероятно. 17 тысяч событий", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она вручила награду генеральному директору выставки Наталье Виртуозовой. "Я хочу сказать огромное спасибо нашему президенту, который дал возможность выставке "Россия" жить дальше, но уже на площадке Национального центра "Россия", - отметила Виртуозова, получая приз.
https://ria.ru/20241103/putin-1981659626.html
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технологии, москва, россия, татьяна голикова, зарядье
Выставка-форум "Россия", Технологии, Москва, Россия, Татьяна Голикова, Зарядье
Выставка "Россия" получила премию Russian Creative Awards

Выставка Россия стала креативным событием года по версии Russian Creative Awards

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМеждународная выставка-форум "Россия" на ВДНХ
Международная выставка-форум Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Выставка "Россия" стала лауреатом Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards в номинации "Креативное событие года", передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония награждения лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards прошла в концертном зале "Зарядье" в Москве.
Наталья Виртуозова - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Гендиректор выставки "Россия" получила президентскую премию
3 ноября, 10:00
«
"Я с большим удовольствием объявляю победителя - выставка "Россия". За время выставки "Россия", которая всем хороша известна, проходившей на ВДНХ, мы провели столько совместных дней и ночей. Это было невероятное событие, которое было организовано по поручению нашего президента, и, мне кажется, стало флагманским. Я хочу поблагодарить (генерального директора выставки Виртуозову - ред.) Наташу и всех организаторов за то, что они это сделали. Это было невероятно. 17 тысяч событий", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она вручила награду генеральному директору выставки Наталье Виртуозовой.
"Я хочу сказать огромное спасибо нашему президенту, который дал возможность выставке "Россия" жить дальше, но уже на площадке Национального центра "Россия", - отметила Виртуозова, получая приз.
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Выставка-форум "Россия"ТехнологииМоскваРоссияТатьяна ГоликоваЗарядье
 
 
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