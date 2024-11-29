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Польша вышлет украинского "Гнома", оскорблявшего поляков
Польша вышлет украинского "Гнома", оскорблявшего поляков - РИА Новости, 29.11.2024
Польша вышлет украинского "Гнома", оскорблявшего поляков
Польская полиция совместно с Пограничной службой задержала Владислава Олейниченко, известного как "гном из TikTok", сообщает "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T21:21
2024-11-29T21:21
2024-11-29T23:02
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Польская полиция совместно с Пограничной службой задержала Владислава Олейниченко, известного как "гном из TikTok", сообщает "Страна.ua" в Telegram-канале."После передачи пограничникам было начато оформление его депортации. Причиной послужили вандализм, агрессия с огнетушителем и оскорбления поляков в прямом эфире", — говорится в публикации.По данным Страна.ua, Олейниченко пытался выдать себя за белоруса, но польские СМИ выяснили, что он родом с Украины.Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский подтвердил, что украинского стримера выдворят из страны."Полицейские столичной комендатуры полиции совместно с сотрудниками Пограничной стражи задержали в Варшаве паростримера Кроули - Владислава О. Мужчина был передан сотрудникам Пограничной стражи, которые на основании включения в SIS (список лиц, чье пребывание на территории Шенгенской зоны признано нежелательным – ред.) предприняли действия, связанные с выдворением его из Польши", - написал он в своей аккаунте на платформе Х.Олейниченко известен в интернете тем, что проводил прямые трансляции различных перформансов, например, одевшись гномом, ползком перемещался по торговом центру, оскорбляя его сотрудников.В ноябре в Варшаве он повредил несколько автомобилей, применял не по назначению огнетушители, громко кричал в метро. Польшу он называл "гнилым Западом". В то же время он заявил, что был бы счастлив, если бы жил в России.В соцсети видео Олейниченко набрали десятки миллионов просмотров.
https://ria.ru/20241106/polsha-1982166471.html
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в мире, польша, украина, евростат, страна.ua
В мире, Польша, Украина, Евростат, Страна.ua
Польша вышлет украинского "Гнома", оскорблявшего поляков
Польша выслала украинского стримера Олейниченко за пророссийские высказывания
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Польская полиция совместно с Пограничной службой задержала Владислава Олейниченко, известного как "гном из TikTok", сообщает "Страна.ua" в Telegram-канале
.
"После передачи пограничникам было начато оформление его депортации. Причиной послужили вандализм, агрессия с огнетушителем и оскорбления поляков в прямом эфире", — говорится в публикации.
По данным Страна.ua
, Олейниченко пытался выдать себя за белоруса, но польские СМИ выяснили, что он родом с Украины
.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский подтвердил, что украинского стримера выдворят из страны.
"Полицейские столичной комендатуры полиции совместно с сотрудниками Пограничной стражи задержали в Варшаве паростримера Кроули - Владислава О. Мужчина был передан сотрудникам Пограничной стражи, которые на основании включения в SIS (список лиц, чье пребывание на территории Шенгенской зоны признано нежелательным – ред.) предприняли действия, связанные с выдворением его из Польши", - написал он в своей аккаунте на платформе Х.
Олейниченко известен в интернете тем, что проводил прямые трансляции различных перформансов, например, одевшись гномом, ползком перемещался по торговом центру, оскорбляя его сотрудников.
В ноябре в Варшаве он повредил несколько автомобилей, применял не по назначению огнетушители, громко кричал в метро. Польшу он называл "гнилым Западом". В то же время он заявил, что был бы счастлив, если бы жил в России.
В соцсети видео Олейниченко набрали десятки миллионов просмотров.