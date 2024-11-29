https://ria.ru/20241129/vvs-1986384141.html

ВВС Сирии нанесли удары по террористам в Алеппо

ВВС Сирии нанесли удары по террористам в Алеппо - РИА Новости, 29.11.2024

ВВС Сирии нанесли удары по террористам в Алеппо

Сирийская авиация ударила по террористам, начавшим наступление из Идлиба на западе провинции Алеппо, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны,... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T10:40

2024-11-29T10:40

2024-11-29T14:43

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АЛЕППО, 29 ноя — РИА Новости. Сирийская авиация ударила по террористам, начавшим наступление из Идлиба на западе провинции Алеппо, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны, видео ударов оказалось в распоряжении агентства. На кадрах, которые публикует РИА Новости, — уничтожение боевиков, пункта управления и артпозиций.В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.Сирийская армия ответила на нападение. По данным источников газеты Al Watan, войска нанесли удары по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке.Боевики периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков. * Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241129/iran-1986360925.html

https://ria.ru/20241128/siriya-1986168038.html

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Удары по террористам запрещенной в России "Джебхат ан-Нусра" силами ВВС Сирии Самолеты ВВС Сирии нанесли серию ударов по террористам запрещенной в России "Джебхат ан-Нусра", начавших наступление из Идлиба на западе провинции Алеппо, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны. Видео оказалось в распоряжении агентства. 2024-11-29T10:40 true PT0M32S

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в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), сирия