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В Харьковской области нанесли удар по пункту с операторами дронов ВСУ - РИА Новости, 30.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:05 29.11.2024 (обновлено: 01:00 30.11.2024)
https://ria.ru/20241129/vsu-1986544667.html
В Харьковской области нанесли удар по пункту с операторами дронов ВСУ
В Харьковской области нанесли удар по пункту с операторами дронов ВСУ - РИА Новости, 30.11.2024
В Харьковской области нанесли удар по пункту с операторами дронов ВСУ
Российские войска при помощи РСЗО "Торнадо" поразили пункт дислокации операторов беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-29T18:05
2024-11-30T01:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские войска при помощи РСЗО "Торнадо" поразили пункт дислокации операторов беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны."В результате удара уничтожено до 66 боевиков (11 расчетов FPV-дронов) и до десяти автомобилей повышенной проходимости", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что удар нанесли по пункту временного размещения операторов FPV-дронов подразделения "Птахи Мадьяра" ВСУ в населенном пункте Журавка в Харьковской области.Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241129/minoborony-1986445729.html
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Удар по пункту дислокации операторов дронов ВСУ в Харьковской области из РСЗО "Торнадо"
❗️Российские военные из РСЗО "Торнадо" ударили по пункту дислокации операторов дронов ВСУ в Харьковской области, уничтожены более 60 боевиков и 10 автомобилей, сообщили в Минобороны
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
В Харьковской области нанесли удар по пункту с операторами дронов ВСУ

ВС России уничтожили ударом "Торнадо" до 66 боевиков отряда ВСУ "Птахи Мадьяра"

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские войска при помощи РСЗО "Торнадо" поразили пункт дислокации операторов беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны.
«
"В результате удара уничтожено до 66 боевиков (11 расчетов FPV-дронов) и до десяти автомобилей повышенной проходимости", — подчеркнули в ведомстве.
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Уточняется, что удар нанесли по пункту временного размещения операторов FPV-дронов подразделения "Птахи Мадьяра" ВСУ в населенном пункте Журавка в Харьковской области.
Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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