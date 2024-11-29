https://ria.ru/20241129/vsu-1986544667.html

В Харьковской области нанесли удар по пункту с операторами дронов ВСУ

В Харьковской области нанесли удар по пункту с операторами дронов ВСУ - РИА Новости, 30.11.2024

В Харьковской области нанесли удар по пункту с операторами дронов ВСУ

Российские войска при помощи РСЗО "Торнадо" поразили пункт дислокации операторов беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-29T18:05

2024-11-29T18:05

2024-11-30T01:00

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские войска при помощи РСЗО "Торнадо" поразили пункт дислокации операторов беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны."В результате удара уничтожено до 66 боевиков (11 расчетов FPV-дронов) и до десяти автомобилей повышенной проходимости", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что удар нанесли по пункту временного размещения операторов FPV-дронов подразделения "Птахи Мадьяра" ВСУ в населенном пункте Журавка в Харьковской области.Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241129/minoborony-1986445729.html

https://ria.ru/20241128/spetsoperatsiya-1986326310.html

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Удар по пункту дислокации операторов дронов ВСУ в Харьковской области из РСЗО "Торнадо" ❗️Российские военные из РСЗО "Торнадо" ударили по пункту дислокации операторов дронов ВСУ в Харьковской области, уничтожены более 60 боевиков и 10 автомобилей, сообщили в Минобороны 2024-11-29T18:05 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина