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В Харьковской области нанесли удар по пункту с операторами дронов ВСУ
В Харьковской области нанесли удар по пункту с операторами дронов ВСУ - РИА Новости, 30.11.2024
В Харьковской области нанесли удар по пункту с операторами дронов ВСУ
Российские войска при помощи РСЗО "Торнадо" поразили пункт дислокации операторов беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-29T18:05
2024-11-29T18:05
2024-11-30T01:00
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские войска при помощи РСЗО "Торнадо" поразили пункт дислокации операторов беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны."В результате удара уничтожено до 66 боевиков (11 расчетов FPV-дронов) и до десяти автомобилей повышенной проходимости", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что удар нанесли по пункту временного размещения операторов FPV-дронов подразделения "Птахи Мадьяра" ВСУ в населенном пункте Журавка в Харьковской области.Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241129/minoborony-1986445729.html
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Удар по пункту дислокации операторов дронов ВСУ в Харьковской области из РСЗО "Торнадо"
❗️Российские военные из РСЗО "Торнадо" ударили по пункту дислокации операторов дронов ВСУ в Харьковской области, уничтожены более 60 боевиков и 10 автомобилей, сообщили в Минобороны
2024-11-29T18:05
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
В Харьковской области нанесли удар по пункту с операторами дронов ВСУ
ВС России уничтожили ударом "Торнадо" до 66 боевиков отряда ВСУ "Птахи Мадьяра"