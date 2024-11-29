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ВСУ не хватает военных медиков, пишут СМИ - РИА Новости, 29.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:39 29.11.2024 (обновлено: 17:41 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/vsu-1986533727.html
ВСУ не хватает военных медиков, пишут СМИ
ВСУ не хватает военных медиков, пишут СМИ - РИА Новости, 29.11.2024
ВСУ не хватает военных медиков, пишут СМИ
Украинским войскам не хватает более половины от необходимого количества военных медиков, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на документы. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T17:39
2024-11-29T17:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вашингтон (штат)
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинским войскам не хватает более половины от необходимого количества военных медиков, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на документы. "Вооруженные силы Украины на данный момент имеют менее 50% от необходимого количества военных медиков", - говорится в публикации со ссылкой на отчеты десятков военных врачей ВСУ. Как утверждают военные врачи, с которыми пообщалось издание, только для того, чтобы покрыть потребности частей, находящихся на фронте, требуется около тысячи дополнительных специалистов. Foreign Policy пишет, что обучение таких специалистов на Украине длится четыре недели, это составляет всего четверть от срока подготовки американских военных медиков, и за этот период они успевают освоить только то, как давать пострадавшим лекарства, реанимировать с помощью инфузионной терапии и стабилизировать их состояние после ранения. По мнению издания, проблема заключается в том, что украинские власти отказываются проводить систематическую мобилизацию медицинского персонала. Согласно его данным, большинство из тех, кто сейчас находится на фронте в качестве медиков, - волонтеры, в том числе несколько сотен добровольцев из-за рубежа. "Одна из причин, по которой правительство сомневается, стоит ли проводить мобилизацию, - это то, что украинское гражданское здравоохранение пытается разрешить проблему критической нехватки докторов, вызванной низкими зарплатами и десятилетиями "утечки мозгов": медработники искали лучшие возможности за границей", - пишет издание. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий 28 ноября сообщил, что Киев и Вашингтон обсуждают тему понижения возраста мобилизации. По данным агентства Рейтер, США убеждают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. В интернете широко распространены видеозаписи силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20240812/vrachi-1965585039.html
https://ria.ru/20240516/vsu-1946412371.html
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украина
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в мире, украина, киев, вашингтон (штат), владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
ВСУ не хватает военных медиков, пишут СМИ

ВСУ не хватает более половины необходимых военных медиков

© AP Photo / LIBKOSВоенные медики помогают раненому украинскому солдату
Военные медики помогают раненому украинскому солдату - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / LIBKOS
Военные медики помогают раненому украинскому солдату. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинским войскам не хватает более половины от необходимого количества военных медиков, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на документы.
"Вооруженные силы Украины на данный момент имеют менее 50% от необходимого количества военных медиков", - говорится в публикации со ссылкой на отчеты десятков военных врачей ВСУ.
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Как утверждают военные врачи, с которыми пообщалось издание, только для того, чтобы покрыть потребности частей, находящихся на фронте, требуется около тысячи дополнительных специалистов.
Foreign Policy пишет, что обучение таких специалистов на Украине длится четыре недели, это составляет всего четверть от срока подготовки американских военных медиков, и за этот период они успевают освоить только то, как давать пострадавшим лекарства, реанимировать с помощью инфузионной терапии и стабилизировать их состояние после ранения. По мнению издания, проблема заключается в том, что украинские власти отказываются проводить систематическую мобилизацию медицинского персонала. Согласно его данным, большинство из тех, кто сейчас находится на фронте в качестве медиков, - волонтеры, в том числе несколько сотен добровольцев из-за рубежа.
"Одна из причин, по которой правительство сомневается, стоит ли проводить мобилизацию, - это то, что украинское гражданское здравоохранение пытается разрешить проблему критической нехватки докторов, вызванной низкими зарплатами и десятилетиями "утечки мозгов": медработники искали лучшие возможности за границей", - пишет издание.
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В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий 28 ноября сообщил, что Киев и Вашингтон обсуждают тему понижения возраста мобилизации. По данным агентства Рейтер, США убеждают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.
В интернете широко распространены видеозаписи силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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