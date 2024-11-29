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Украинский дезертир назвал службу в ВСУ тюремным заключением - РИА Новости, 29.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 29.11.2024 (обновлено: 14:40 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/vsu-1986453643.html
Украинский дезертир назвал службу в ВСУ тюремным заключением
Украинский дезертир назвал службу в ВСУ тюремным заключением - РИА Новости, 29.11.2024
Украинский дезертир назвал службу в ВСУ тюремным заключением
Украинский военнослужащий Сергей Гнезилов, который спустя пять лет службы решил дезертировать, заявил, что служба в рядах ВСУ похожа на тюремное заключение. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T14:33
2024-11-29T14:40
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
дезертирство
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинский военнослужащий Сергей Гнезилов, который спустя пять лет службы решил дезертировать, заявил, что служба в рядах ВСУ похожа на тюремное заключение. "Если нет конечного срока (военной службы), она превращается в тюрьму, психологически становится сложно найти причины защищать эту страну", - рассказал Гнездилов в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс. Ранее в пятницу Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного украинского депутата сообщило, что число дезертировавших из ВСУ военных могло достигнуть 200 тысяч человек. Накануне Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий дезертирам добровольно вернуться на военную службу. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
https://ria.ru/20241031/mobilizatsiya-1981225058.html
https://ria.ru/20241028/plennyj-1980447326.html
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украина, вооруженные силы украины, дезертирство
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, дезертирство
Украинский дезертир назвал службу в ВСУ тюремным заключением

Дезертировавший украинский военнослужащий сравнил службу в ВСУ с тюрьмой

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты . Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинский военнослужащий Сергей Гнезилов, который спустя пять лет службы решил дезертировать, заявил, что служба в рядах ВСУ похожа на тюремное заключение.
"Если нет конечного срока (военной службы), она превращается в тюрьму, психологически становится сложно найти причины защищать эту страну", - рассказал Гнездилов в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Экс-генерал ВСУ рассказал о массовом дезертирстве на Украине
31 октября, 19:27
Ранее в пятницу Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного украинского депутата сообщило, что число дезертировавших из ВСУ военных могло достигнуть 200 тысяч человек.
Накануне Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий дезертирам добровольно вернуться на военную службу.
Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Украинский пленный рассказал о спецотрядах для расстрела дезертиров
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы Украиныдезертирство
 
 
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