https://ria.ru/20241129/vsu-1986397819.html
В Запорожской области поразили колонну ВСУ
В Запорожской области поразили колонну ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
В Запорожской области поразили колонну ВСУ
В подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесен удар по автоколонне ВСУ, предположительно, сорвана ротация украинских военных, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:43
2024-11-29T11:43
2024-11-29T12:30
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
киев
сергей лебедев
пятихатки
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ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. В подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесен удар по автоколонне ВСУ, предположительно, сорвана ротация украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В Щербаках FPV-дроны отбомбили колонну из четырех автомобилей, которая двигалась со стороны Орехова в сторону Степового. Предположительно, эта группа должна была попасть в Пятихатки взамен той, что выехала в Лобковое", — сказал собеседник агентства.Все машины повреждены, есть погибшие.В селе Лобковое также FPV-дроном ударили по микроавтобусу. По данным Лебедева, затем обнаружилось, что в селе работают операторы БПЛА, по населенному пункту начали наносить удары из ствольной и реактивной артиллерии.
https://ria.ru/20241129/vsu-1986390218.html
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины, киев, сергей лебедев, пятихатки
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Киев, Сергей Лебедев, Пятихатки
В Запорожской области поразили колонну ВСУ
В Запорожской области поразили колонну ВСУ, вероятно, сорвана ротация