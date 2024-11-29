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В Запорожской области поразили колонну ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 29.11.2024 (обновлено: 12:30 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/vsu-1986397819.html
В Запорожской области поразили колонну ВСУ
В Запорожской области поразили колонну ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
В Запорожской области поразили колонну ВСУ
В подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесен удар по автоколонне ВСУ, предположительно, сорвана ротация украинских военных, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:43
2024-11-29T12:30
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
киев
сергей лебедев
пятихатки
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ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. В подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесен удар по автоколонне ВСУ, предположительно, сорвана ротация украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В Щербаках FPV-дроны отбомбили колонну из четырех автомобилей, которая двигалась со стороны Орехова в сторону Степового. Предположительно, эта группа должна была попасть в Пятихатки взамен той, что выехала в Лобковое", — сказал собеседник агентства.Все машины повреждены, есть погибшие.В селе Лобковое также FPV-дроном ударили по микроавтобусу. По данным Лебедева, затем обнаружилось, что в селе работают операторы БПЛА, по населенному пункту начали наносить удары из ствольной и реактивной артиллерии.
https://ria.ru/20241129/vsu-1986390218.html
запорожская область
киев
пятихатки
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запорожская область, вооруженные силы украины, киев, сергей лебедев, пятихатки
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Киев, Сергей Лебедев, Пятихатки
В Запорожской области поразили колонну ВСУ

В Запорожской области поразили колонну ВСУ, вероятно, сорвана ротация

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. В подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесен удар по автоколонне ВСУ, предположительно, сорвана ротация украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В Щербаках FPV-дроны отбомбили колонну из четырех автомобилей, которая двигалась со стороны Орехова в сторону Степового. Предположительно, эта группа должна была попасть в Пятихатки взамен той, что выехала в Лобковое", — сказал собеседник агентства.
Все машины повреждены, есть погибшие.
В селе Лобковое также FPV-дроном ударили по микроавтобусу. По данным Лебедева, затем обнаружилось, что в селе работают операторы БПЛА, по населенному пункту начали наносить удары из ствольной и реактивной артиллерии.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныКиевСергей ЛебедевПятихатки
 
 
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