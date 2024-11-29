ВСУ под Угледаром дезертировали целыми подразделениями, пишет AP
AP: целые подразделения ВСУ оставляли свои позиции под Угледаром
Угледар после освобождения российской армией . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинские военные под Угледаром дезертировали целыми подразделениями, из-за чего у ВСУ проседали линии обороны и ускорялись территориальные потери, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на командиров и солдат украинской армии.
"Целые подразделения покинули свои посты, оставив линии обороны уязвимыми и ускорив территориальные потери", - говорится в публикации.
Страх и отчаяние Незалежной: украинцы устали воевать
28 ноября, 08:00
Неназванный офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказал агентству, что дезертирство стало одной из причин, по которой в начале октября был оставлен Угледар. В державших этот город в Донбассе подразделениях должно было быть по 120 человек, но из-за гибели, ранений и дезертирства личного состава в некоторых из них было по 10 человек, отметил собеседник агентства. По его словам, украинским войскам под Угледаром направили подкрепления, однако многие там тоже дезертировали.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.