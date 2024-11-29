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ВСУ под Угледаром дезертировали целыми подразделениями, пишет AP - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:36 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/vsu-1986396002.html
ВСУ под Угледаром дезертировали целыми подразделениями, пишет AP
ВСУ под Угледаром дезертировали целыми подразделениями, пишет AP - РИА Новости, 29.11.2024
ВСУ под Угледаром дезертировали целыми подразделениями, пишет AP
Украинские военные под Угледаром дезертировали целыми подразделениями, из-за чего у ВСУ проседали линии обороны и ускорялись территориальные потери, передает... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:36
2024-11-29T11:36
специальная военная операция на украине
угледар
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинские военные под Угледаром дезертировали целыми подразделениями, из-за чего у ВСУ проседали линии обороны и ускорялись территориальные потери, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на командиров и солдат украинской армии. "Целые подразделения покинули свои посты, оставив линии обороны уязвимыми и ускорив территориальные потери", - говорится в публикации. Неназванный офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказал агентству, что дезертирство стало одной из причин, по которой в начале октября был оставлен Угледар. В державших этот город в Донбассе подразделениях должно было быть по 120 человек, но из-за гибели, ранений и дезертирства личного состава в некоторых из них было по 10 человек, отметил собеседник агентства. По его словам, украинским войскам под Угледаром направили подкрепления, однако многие там тоже дезертировали. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html
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угледар, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ
ВСУ под Угледаром дезертировали целыми подразделениями, пишет AP

AP: целые подразделения ВСУ оставляли свои позиции под Угледаром

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУгледар после освобождения российской армией
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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Угледар после освобождения российской армией . Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинские военные под Угледаром дезертировали целыми подразделениями, из-за чего у ВСУ проседали линии обороны и ускорялись территориальные потери, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на командиров и солдат украинской армии.
"Целые подразделения покинули свои посты, оставив линии обороны уязвимыми и ускорив территориальные потери", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Неназванный офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказал агентству, что дезертирство стало одной из причин, по которой в начале октября был оставлен Угледар. В державших этот город в Донбассе подразделениях должно было быть по 120 человек, но из-за гибели, ранений и дезертирства личного состава в некоторых из них было по 10 человек, отметил собеседник агентства. По его словам, украинским войскам под Угледаром направили подкрепления, однако многие там тоже дезертировали.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.
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Специальная военная операция на УкраинеУгледарВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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