https://ria.ru/20241129/vsu-1986396002.html

ВСУ под Угледаром дезертировали целыми подразделениями, пишет AP

ВСУ под Угледаром дезертировали целыми подразделениями, пишет AP - РИА Новости, 29.11.2024

ВСУ под Угледаром дезертировали целыми подразделениями, пишет AP

Украинские военные под Угледаром дезертировали целыми подразделениями, из-за чего у ВСУ проседали линии обороны и ускорялись территориальные потери, передает... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:36

2024-11-29T11:36

2024-11-29T11:36

специальная военная операция на украине

угледар

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донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинские военные под Угледаром дезертировали целыми подразделениями, из-за чего у ВСУ проседали линии обороны и ускорялись территориальные потери, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на командиров и солдат украинской армии. "Целые подразделения покинули свои посты, оставив линии обороны уязвимыми и ускорив территориальные потери", - говорится в публикации. Неназванный офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказал агентству, что дезертирство стало одной из причин, по которой в начале октября был оставлен Угледар. В державших этот город в Донбассе подразделениях должно было быть по 120 человек, но из-за гибели, ранений и дезертирства личного состава в некоторых из них было по 10 человек, отметил собеседник агентства. По его словам, украинским войскам под Угледаром направили подкрепления, однако многие там тоже дезертировали. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

https://ria.ru/20241004/komandir-1976456681.html

угледар

донецкая народная республика

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угледар, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф