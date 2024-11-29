https://ria.ru/20241129/vsu-1986390218.html

СМИ назвали число дезертировавших из ВСУ военных

СМИ назвали число дезертировавших из ВСУ военных - РИА Новости, 29.11.2024

СМИ назвали число дезертировавших из ВСУ военных

Число дезертировавших из ВСУ военных могло достигнуть 200 тысяч человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного украинского депутата. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:07

2024-11-29T11:07

2024-11-29T11:08

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Число дезертировавших из ВСУ военных могло достигнуть 200 тысяч человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного украинского депутата. Как отмечает агентство, реальные показатели могут быть намного выше официальных. "Оно (число дезертиров) может составлять до 200 тысяч", - пишет Ассошиэйтед Пресс. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины