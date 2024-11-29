СМИ назвали число дезертировавших из ВСУ военных
AP: число дезертировавших из ВСУ могло достичь 200 тысяч человек
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Число дезертировавших из ВСУ военных могло достигнуть 200 тысяч человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного украинского депутата.
Как отмечает агентство, реальные показатели могут быть намного выше официальных.
"Оно (число дезертиров) может составлять до 200 тысяч", - пишет Ассошиэйтед Пресс.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.
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