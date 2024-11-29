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СМИ назвали число дезертировавших из ВСУ военных - РИА Новости, 29.11.2024
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11:07 29.11.2024 (обновлено: 11:08 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/vsu-1986390218.html
СМИ назвали число дезертировавших из ВСУ военных
СМИ назвали число дезертировавших из ВСУ военных - РИА Новости, 29.11.2024
СМИ назвали число дезертировавших из ВСУ военных
Число дезертировавших из ВСУ военных могло достигнуть 200 тысяч человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного украинского депутата. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:07
2024-11-29T11:08
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Число дезертировавших из ВСУ военных могло достигнуть 200 тысяч человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного украинского депутата. Как отмечает агентство, реальные показатели могут быть намного выше официальных. "Оно (число дезертиров) может составлять до 200 тысяч", - пишет Ассошиэйтед Пресс. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ назвали число дезертировавших из ВСУ военных

AP: число дезертировавших из ВСУ могло достичь 200 тысяч человек

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Число дезертировавших из ВСУ военных могло достигнуть 200 тысяч человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного украинского депутата.
Как отмечает агентство, реальные показатели могут быть намного выше официальных.
"Оно (число дезертиров) может составлять до 200 тысяч", - пишет Ассошиэйтед Пресс.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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