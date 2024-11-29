Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов за сутки - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/vsu-1986380847.html
ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов за сутки - РИА Новости, 29.11.2024
ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов за сутки
Украинские военные выпустили по территории Белгородской области свыше 60 снарядов за прошедшие сутки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T10:26
2024-11-29T10:26
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
БЕЛГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Украинские военные выпустили по территории Белгородской области свыше 60 снарядов за прошедшие сутки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувший день 19 населенных пунктов в восьми районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 65 снарядов и 30 беспилотников. Два человека пострадали, один из них госпитализирован. За отчетный день повреждены девять частных домов, оборудование на промышленном и сельскохозяйственных предприятиях, помещение соцобъекта, инфраструктурный объект и восемь автомобилей. "Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника… В Борисовском районе по сёлам Берёзовка и Грузское нанесены удары с помощью 3 беспилотников… В Валуйском муниципальном округе в селе Долгое в результате атаки беспилотника на территории сельхозпредприятия повреждено оборудование", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенным пунктам выпущены 7 боеприпасов и совершены атаки 4 беспилотниками. В селе Устинка в результате атаки дрона по легковому автомобилю пострадали двое. У одного мужчины исключили баротравму, он отпущен домой. Второй мужчина с осколочными ранениями спины госпитализирован. В Грайворонском округе по пяти населенным пунктам выпущены 44 снаряда и 4 дрона. Над Губкинским городским округом сбиты 3 беспилотника самолётного типа. "В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка и Колотиловка выпущено 14 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и нанесены удары с помощью 10 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино и село Ржевка атакованы 3 беспилотниками", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241127/oblomki-1985962491.html
https://ria.ru/20241126/pomosch-1985702699.html
белгородская область
украина
белгородский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов за сутки

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область 65 снарядами и 30 дронами за сутки

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Украинские военные выпустили по территории Белгородской области свыше 60 снарядов за прошедшие сутки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувший день 19 населенных пунктов в восьми районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 65 снарядов и 30 беспилотников. Два человека пострадали, один из них госпитализирован. За отчетный день повреждены девять частных домов, оборудование на промышленном и сельскохозяйственных предприятиях, помещение соцобъекта, инфраструктурный объект и восемь автомобилей.
Собаки в ветеринарной клинике Котенок Гав после отравления угарным газом - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Обломки украинского дрона упали на приют для животных под Белгородом
27 ноября, 12:24
"Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника… В Борисовском районе по сёлам Берёзовка и Грузское нанесены удары с помощью 3 беспилотников… В Валуйском муниципальном округе в селе Долгое в результате атаки беспилотника на территории сельхозпредприятия повреждено оборудование", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенным пунктам выпущены 7 боеприпасов и совершены атаки 4 беспилотниками. В селе Устинка в результате атаки дрона по легковому автомобилю пострадали двое. У одного мужчины исключили баротравму, он отпущен домой. Второй мужчина с осколочными ранениями спины госпитализирован. В Грайворонском округе по пяти населенным пунктам выпущены 44 снаряда и 4 дрона. Над Губкинским городским округом сбиты 3 беспилотника самолётного типа.
"В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка и Колотиловка выпущено 14 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и нанесены удары с помощью 10 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино и село Ржевка атакованы 3 беспилотниками", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Гладков поблагодарил правительство за помощь Белгородской области
26 ноября, 07:11
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала