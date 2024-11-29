ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов за сутки
Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область 65 снарядами и 30 дронами за сутки
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Украинские военные выпустили по территории Белгородской области свыше 60 снарядов за прошедшие сутки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувший день 19 населенных пунктов в восьми районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 65 снарядов и 30 беспилотников. Два человека пострадали, один из них госпитализирован. За отчетный день повреждены девять частных домов, оборудование на промышленном и сельскохозяйственных предприятиях, помещение соцобъекта, инфраструктурный объект и восемь автомобилей.
"Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника… В Борисовском районе по сёлам Берёзовка и Грузское нанесены удары с помощью 3 беспилотников… В Валуйском муниципальном округе в селе Долгое в результате атаки беспилотника на территории сельхозпредприятия повреждено оборудование", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенным пунктам выпущены 7 боеприпасов и совершены атаки 4 беспилотниками. В селе Устинка в результате атаки дрона по легковому автомобилю пострадали двое. У одного мужчины исключили баротравму, он отпущен домой. Второй мужчина с осколочными ранениями спины госпитализирован. В Грайворонском округе по пяти населенным пунктам выпущены 44 снаряда и 4 дрона. Над Губкинским городским округом сбиты 3 беспилотника самолётного типа.
"В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка и Колотиловка выпущено 14 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и нанесены удары с помощью 10 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино и село Ржевка атакованы 3 беспилотниками", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.