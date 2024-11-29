https://ria.ru/20241129/vsu-1986380847.html

ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов за сутки

ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов за сутки - РИА Новости, 29.11.2024

ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов за сутки

Украинские военные выпустили по территории Белгородской области свыше 60 снарядов за прошедшие сутки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T10:26

2024-11-29T10:26

2024-11-29T10:26

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

БЕЛГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Украинские военные выпустили по территории Белгородской области свыше 60 снарядов за прошедшие сутки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувший день 19 населенных пунктов в восьми районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 65 снарядов и 30 беспилотников. Два человека пострадали, один из них госпитализирован. За отчетный день повреждены девять частных домов, оборудование на промышленном и сельскохозяйственных предприятиях, помещение соцобъекта, инфраструктурный объект и восемь автомобилей. "Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника… В Борисовском районе по сёлам Берёзовка и Грузское нанесены удары с помощью 3 беспилотников… В Валуйском муниципальном округе в селе Долгое в результате атаки беспилотника на территории сельхозпредприятия повреждено оборудование", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенным пунктам выпущены 7 боеприпасов и совершены атаки 4 беспилотниками. В селе Устинка в результате атаки дрона по легковому автомобилю пострадали двое. У одного мужчины исключили баротравму, он отпущен домой. Второй мужчина с осколочными ранениями спины госпитализирован. В Грайворонском округе по пяти населенным пунктам выпущены 44 снаряда и 4 дрона. Над Губкинским городским округом сбиты 3 беспилотника самолётного типа. "В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка и Колотиловка выпущено 14 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и нанесены удары с помощью 10 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино и село Ржевка атакованы 3 беспилотниками", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241127/oblomki-1985962491.html

https://ria.ru/20241126/pomosch-1985702699.html

белгородская область

украина

белгородский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины