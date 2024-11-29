https://ria.ru/20241129/vsu-1986374616.html

Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали, угрожая забрать сына

Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали, угрожая забрать сына - РИА Новости, 29.11.2024

Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали, угрожая забрать сына

Пленный украинский военнослужащий Александр Петухов рассказал, что его мобилизовали в ВСУ, угрожая забрать сына в случае отказа, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T09:59

2024-11-29T09:59

2024-11-29T14:10

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Александр Петухов рассказал, что его мобилизовали в ВСУ, угрожая забрать сына в случае отказа, сообщили в Минобороны РФ."Попался в ТЦК (аналог военкомата - ред.) с угрозами о штрафах, что ребенка заберут, вручили повестку, мобилизовали", - сказал он. По словам Петухова, 23 сентября его завезли в Курскую область, до 1 ноября он находился на огневой позиции, все это время ротации практически не было, забирали только тяжелораненых.

https://ria.ru/20241129/naemnik-1986351326.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Угрожали, что ребенка заберут" – пленный военнослужащий ВСУ о мобилизации Пленный военнослужащий ВСУ Александр Петухов рассказал, как его мобилизовали, угрожая забрать сына. На огневых позициях ВСУ ротации практически нет, забирают только тяжелораненых. Людей не хватает. 2024-11-29T09:59 true PT3M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность