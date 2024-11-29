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Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали, угрожая забрать сына - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 29.11.2024 (обновлено: 14:10 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/vsu-1986374616.html
Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали, угрожая забрать сына
Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали, угрожая забрать сына - РИА Новости, 29.11.2024
Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали, угрожая забрать сына
Пленный украинский военнослужащий Александр Петухов рассказал, что его мобилизовали в ВСУ, угрожая забрать сына в случае отказа, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T09:59
2024-11-29T14:10
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Александр Петухов рассказал, что его мобилизовали в ВСУ, угрожая забрать сына в случае отказа, сообщили в Минобороны РФ."Попался в ТЦК (аналог военкомата - ред.) с угрозами о штрафах, что ребенка заберут, вручили повестку, мобилизовали", - сказал он. По словам Петухова, 23 сентября его завезли в Курскую область, до 1 ноября он находился на огневой позиции, все это время ротации практически не было, забирали только тяжелораненых.
https://ria.ru/20241129/naemnik-1986351326.html
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"Угрожали, что ребенка заберут" – пленный военнослужащий ВСУ о мобилизации
Пленный военнослужащий ВСУ Александр Петухов рассказал, как его мобилизовали, угрожая забрать сына. На огневых позициях ВСУ ротации практически нет, забирают только тяжелораненых. Людей не хватает.
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали, угрожая забрать сына

Пленный Петухов заявил, что его мобилизовали, угрожая забрать сына

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Александр Петухов рассказал, что его мобилизовали в ВСУ, угрожая забрать сына в случае отказа, сообщили в Минобороны РФ.
"Попался в ТЦК (аналог военкомата - ред.) с угрозами о штрафах, что ребенка заберут, вручили повестку, мобилизовали", - сказал он.
По словам Петухова, 23 сентября его завезли в Курскую область, до 1 ноября он находился на огневой позиции, все это время ротации практически не было, забирали только тяжелораненых.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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