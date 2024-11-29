https://ria.ru/20241129/vsu-1986374616.html
Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали, угрожая забрать сына
Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали, угрожая забрать сына - РИА Новости, 29.11.2024
Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали, угрожая забрать сына
Пленный украинский военнослужащий Александр Петухов рассказал, что его мобилизовали в ВСУ, угрожая забрать сына в случае отказа, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T09:59
2024-11-29T09:59
2024-11-29T14:10
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986439857_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0ce0ece11541a01da6826e1ab7d6cfee.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Александр Петухов рассказал, что его мобилизовали в ВСУ, угрожая забрать сына в случае отказа, сообщили в Минобороны РФ."Попался в ТЦК (аналог военкомата - ред.) с угрозами о штрафах, что ребенка заберут, вручили повестку, мобилизовали", - сказал он. По словам Петухова, 23 сентября его завезли в Курскую область, до 1 ноября он находился на огневой позиции, все это время ротации практически не было, забирали только тяжелораненых.
https://ria.ru/20241129/naemnik-1986351326.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986439857_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a05033a11ce1c04fad0f70425b2ad1b6.jpg
"Угрожали, что ребенка заберут" – пленный военнослужащий ВСУ о мобилизации
Пленный военнослужащий ВСУ Александр Петухов рассказал, как его мобилизовали, угрожая забрать сына. На огневых позициях ВСУ ротации практически нет, забирают только тяжелораненых. Людей не хватает.
2024-11-29T09:59
true
PT3M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали, угрожая забрать сына
Пленный Петухов заявил, что его мобилизовали, угрожая забрать сына