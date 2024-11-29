https://ria.ru/20241129/vsu-1986355847.html

Опубликовано видео, как ВСУ расстреливали дома жителей в Курской области

Опубликовано видео, как ВСУ расстреливали дома жителей в Курской области - РИА Новости, 29.11.2024

Опубликовано видео, как ВСУ расстреливали дома жителей в Курской области

Напавшие на Курскую область боевики ВСУ, несмотря на отсутствие сопротивления, расстреливали дома мирных жителей, об этом свидетельствует видео с камеры... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T05:54

2024-11-29T05:54

2024-11-29T08:37

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 29 ноя - РИА Новости. Напавшие на Курскую область боевики ВСУ, несмотря на отсутствие сопротивления, расстреливали дома мирных жителей, об этом свидетельствует видео с камеры украинского военного автомобиля, которое оказалось в распоряжении РИА Новости и публикуется впервые. На кадрах видна группа украинских военнослужащих, которые без ответного огня расстреливают дома мирных жителей, переходя от строения к строению, а также вскрывая двери домов и заходя внутрь. Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 28 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 36 тысяч военнослужащих и 223 танка.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241129/tanki-1986353604.html

россия

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ВСУ расстреливали дома мирных жителей в Курской области Об этом свидетельствует видео с камеры украинского военного автомобиля, которое оказалось в распоряжении РИА Новости и публикуется впервые. На кадрах видна группа военнослужащих Украины, которые без видимых угроз и ответного огня расстреливают дома мирных жителей, переходя от дома к дому. 2024-11-29T05:54 true PT3M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, украина, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины