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Опубликовано видео, как ВСУ расстреливали дома жителей в Курской области - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:54 29.11.2024 (обновлено: 08:37 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/vsu-1986355847.html
Опубликовано видео, как ВСУ расстреливали дома жителей в Курской области
Опубликовано видео, как ВСУ расстреливали дома жителей в Курской области - РИА Новости, 29.11.2024
Опубликовано видео, как ВСУ расстреливали дома жителей в Курской области
Напавшие на Курскую область боевики ВСУ, несмотря на отсутствие сопротивления, расстреливали дома мирных жителей, об этом свидетельствует видео с камеры... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T05:54
2024-11-29T08:37
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 29 ноя - РИА Новости. Напавшие на Курскую область боевики ВСУ, несмотря на отсутствие сопротивления, расстреливали дома мирных жителей, об этом свидетельствует видео с камеры украинского военного автомобиля, которое оказалось в распоряжении РИА Новости и публикуется впервые. На кадрах видна группа украинских военнослужащих, которые без ответного огня расстреливают дома мирных жителей, переходя от строения к строению, а также вскрывая двери домов и заходя внутрь. Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 28 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 36 тысяч военнослужащих и 223 танка.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241129/tanki-1986353604.html
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курская область
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ВСУ расстреливали дома мирных жителей в Курской области
Об этом свидетельствует видео с камеры украинского военного автомобиля, которое оказалось в распоряжении РИА Новости и публикуется впервые. На кадрах видна группа военнослужащих Украины, которые без видимых угроз и ответного огня расстреливают дома мирных жителей, переходя от дома к дому.
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россия, курская область, украина, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Опубликовано видео, как ВСУ расстреливали дома жителей в Курской области

Бойцы ВСУ расстреливали дома мирных жителей в Курской Области

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КУРСК, 29 ноя - РИА Новости. Напавшие на Курскую область боевики ВСУ, несмотря на отсутствие сопротивления, расстреливали дома мирных жителей, об этом свидетельствует видео с камеры украинского военного автомобиля, которое оказалось в распоряжении РИА Новости и публикуется впервые.
На кадрах видна группа украинских военнослужащих, которые без ответного огня расстреливают дома мирных жителей, переходя от строения к строению, а также вскрывая двери домов и заходя внутрь.
Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 28 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 36 тысяч военнослужащих и 223 танка.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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