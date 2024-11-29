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Российские войска нанесли удар по району ж/д станции в Харьковской области - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 29.11.2024 (обновлено: 19:28 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/vs-1986561630.html
Российские войска нанесли удар по району ж/д станции в Харьковской области
Российские войска нанесли удар по району ж/д станции в Харьковской области - РИА Новости, 29.11.2024
Российские войска нанесли удар по району ж/д станции в Харьковской области
Удар нанесен по району железнодорожной станции в поселке Палатки в Харьковской области, которое используется ВСУ в качестве логистического узла, сообщил в... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T19:27
2024-11-29T19:28
специальная военная операция на украине
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Удар нанесен по району железнодорожной станции в поселке Палатки в Харьковской области, которое используется ВСУ в качестве логистического узла, сообщил в пятницу РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В селе Палатки прилетело в районе ж/д-станции, там же, неподалёку, находится бывшее зернохранилище, на территории которого находятся промышленные строения. Объект используется бандеровцами в качестве логистического узла", - сообщил Лебедев. Также, по его данным, был нанесен удар двумя авиабомбами севернее от села Барановка по лесу, из которого украинские войска вели огонь. Как отметил Лебедев, взрыв был такой силы, что "в соседних населённых пунктах трескались окна". Он также сообщил, что еще две авиабомбы прилетели в лес, граничащий с селом Карасевка.
https://ria.ru/20241129/vsu-1986544667.html
харьковская область
россия
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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, В мире
Российские войска нанесли удар по району ж/д станции в Харьковской области

ВС России нанесли удар по используемой ВСУ ж/д станции в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Удар нанесен по району железнодорожной станции в поселке Палатки в Харьковской области, которое используется ВСУ в качестве логистического узла, сообщил в пятницу РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В селе Палатки прилетело в районе ж/д-станции, там же, неподалёку, находится бывшее зернохранилище, на территории которого находятся промышленные строения. Объект используется бандеровцами в качестве логистического узла", - сообщил Лебедев.
Также, по его данным, был нанесен удар двумя авиабомбами севернее от села Барановка по лесу, из которого украинские войска вели огонь. Как отметил Лебедев, взрыв был такой силы, что "в соседних населённых пунктах трескались окна".
Он также сообщил, что еще две авиабомбы прилетели в лес, граничащий с селом Карасевка.
Удар по пункту дислокации операторов дронов ВСУ в Харьковской области из РСЗО Торнадо - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Харьковской области нанесли удар по пункту с операторами дронов ВСУ
Вчера, 18:05
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВ мире
 
 
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