https://ria.ru/20241129/vs-1986561630.html

Российские войска нанесли удар по району ж/д станции в Харьковской области

Российские войска нанесли удар по району ж/д станции в Харьковской области - РИА Новости, 29.11.2024

Российские войска нанесли удар по району ж/д станции в Харьковской области

Удар нанесен по району железнодорожной станции в поселке Палатки в Харьковской области, которое используется ВСУ в качестве логистического узла, сообщил в... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T19:27

2024-11-29T19:27

2024-11-29T19:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Удар нанесен по району железнодорожной станции в поселке Палатки в Харьковской области, которое используется ВСУ в качестве логистического узла, сообщил в пятницу РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В селе Палатки прилетело в районе ж/д-станции, там же, неподалёку, находится бывшее зернохранилище, на территории которого находятся промышленные строения. Объект используется бандеровцами в качестве логистического узла", - сообщил Лебедев. Также, по его данным, был нанесен удар двумя авиабомбами севернее от села Барановка по лесу, из которого украинские войска вели огонь. Как отметил Лебедев, взрыв был такой силы, что "в соседних населённых пунктах трескались окна". Он также сообщил, что еще две авиабомбы прилетели в лес, граничащий с селом Карасевка.

https://ria.ru/20241129/vsu-1986544667.html

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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, украина, в мире