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Ивановская область активно развивает сферу туризма в рамках нацпроекта - РИА Новости, 29.11.2024
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Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
15:40 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/voskresenskiy-1986470496.html
Ивановская область активно развивает сферу туризма в рамках нацпроекта
Ивановская область активно развивает сферу туризма в рамках нацпроекта - РИА Новости, 29.11.2024
Ивановская область активно развивает сферу туризма в рамках нацпроекта
В рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2023–2024 годах Ивановская область получила 200,6 миллиона рублей на развитие данной сферы, РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:40
2024-11-29T15:40
ивановская область
ивановская область
россия
дмитрий чернышенко
станислав воскресенский
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2023–2024 годах Ивановская область получила 200,6 миллиона рублей на развитие данной сферы, включая поддержку событийных мероприятий и общественных инициатив, а также развитие туристической инфраструктуры, сообщил глава региона Станислав Воскресенский в ходе рабочей встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. "Ивановская область – активный участник национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства„, который мы реализуем по поручению Президента. Одним из знаковых маршрутов, ежегодно привлекающих путешественников, является “Золотое кольцо„. В 2027 году он отметит 60-летие. Ивановская область входит в число пяти субъектов-участников. В целом регион демонстрирует положительную динамику в области туризма: только за девять месяцев текущего года количество гостей в коллективных средствах размещения составило почти 300 тысяч, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года", – приводятся на сайте правительства РФ слова Чернышенко. В частности, Ивановская область активно участвует в формировании цифровых паспортов автомобильных турмаршрутов. Уже представлен маршрут "Ивановские манеры" в рамках Концепции развития автомобильного туризма до 2035 года. Также в регионе ведется работа по развитию спортивной инфраструктуры. В частности, в рамках федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта" строится один из крупнейших в ЦФО объектов – Дворец водных видов спорта. Он позволит принимать международные соревнования, создаст условия для подготовки ведущих спортсменов Ивановской области и обеспечит доступность занятий плаванием для ряда социально незащищенных категорий населения.
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ивановская область, россия, дмитрий чернышенко, станислав воскресенский
Ивановская область, Ивановская область, Россия, Дмитрий Чернышенко, Станислав Воскресенский
Ивановская область активно развивает сферу туризма в рамках нацпроекта

Воскресенский: Ивановская область получила 200,6 млн рублей на развитие туризма

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкГубернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2023–2024 годах Ивановская область получила 200,6 миллиона рублей на развитие данной сферы, включая поддержку событийных мероприятий и общественных инициатив, а также развитие туристической инфраструктуры, сообщил глава региона Станислав Воскресенский в ходе рабочей встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко.
"Ивановская область – активный участник национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства„, который мы реализуем по поручению Президента. Одним из знаковых маршрутов, ежегодно привлекающих путешественников, является “Золотое кольцо„. В 2027 году он отметит 60-летие. Ивановская область входит в число пяти субъектов-участников. В целом регион демонстрирует положительную динамику в области туризма: только за девять месяцев текущего года количество гостей в коллективных средствах размещения составило почти 300 тысяч, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года", – приводятся на сайте правительства РФ слова Чернышенко.
В частности, Ивановская область активно участвует в формировании цифровых паспортов автомобильных турмаршрутов. Уже представлен маршрут "Ивановские манеры" в рамках Концепции развития автомобильного туризма до 2035 года.
Также в регионе ведется работа по развитию спортивной инфраструктуры. В частности, в рамках федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта" строится один из крупнейших в ЦФО объектов – Дворец водных видов спорта. Он позволит принимать международные соревнования, создаст условия для подготовки ведущих спортсменов Ивановской области и обеспечит доступность занятий плаванием для ряда социально незащищенных категорий населения.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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Ивановская областьИвановская областьРоссияДмитрий ЧернышенкоСтанислав Воскресенский
 
 
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