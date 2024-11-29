https://ria.ru/20241129/voskresenskiy-1986470496.html

Ивановская область активно развивает сферу туризма в рамках нацпроекта

Ивановская область активно развивает сферу туризма в рамках нацпроекта - РИА Новости, 29.11.2024

Ивановская область активно развивает сферу туризма в рамках нацпроекта

В рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2023–2024 годах Ивановская область получила 200,6 миллиона рублей на развитие данной сферы, РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:40

2024-11-29T15:40

2024-11-29T15:40

ивановская область

ивановская область

россия

дмитрий чернышенко

станислав воскресенский

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2023–2024 годах Ивановская область получила 200,6 миллиона рублей на развитие данной сферы, включая поддержку событийных мероприятий и общественных инициатив, а также развитие туристической инфраструктуры, сообщил глава региона Станислав Воскресенский в ходе рабочей встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. "Ивановская область – активный участник национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства„, который мы реализуем по поручению Президента. Одним из знаковых маршрутов, ежегодно привлекающих путешественников, является “Золотое кольцо„. В 2027 году он отметит 60-летие. Ивановская область входит в число пяти субъектов-участников. В целом регион демонстрирует положительную динамику в области туризма: только за девять месяцев текущего года количество гостей в коллективных средствах размещения составило почти 300 тысяч, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года", – приводятся на сайте правительства РФ слова Чернышенко. В частности, Ивановская область активно участвует в формировании цифровых паспортов автомобильных турмаршрутов. Уже представлен маршрут "Ивановские манеры" в рамках Концепции развития автомобильного туризма до 2035 года. Также в регионе ведется работа по развитию спортивной инфраструктуры. В частности, в рамках федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта" строится один из крупнейших в ЦФО объектов – Дворец водных видов спорта. Он позволит принимать международные соревнования, создаст условия для подготовки ведущих спортсменов Ивановской области и обеспечит доступность занятий плаванием для ряда социально незащищенных категорий населения.

https://ria.ru/20241129/ivanovo-1986470194.html

ивановская область

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ивановская область, россия, дмитрий чернышенко, станислав воскресенский