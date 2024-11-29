https://ria.ru/20241129/volodin-1986524496.html
Володин провел совещание по подготовке к сессии Парламентского Собрания
Володин провел совещание по подготовке к сессии Парламентского Собрания - РИА Новости, 29.11.2024
Володин провел совещание по подготовке к сессии Парламентского Собрания
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание по подготовке к 67-сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, которая пройдёт 12 декабря в РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T17:19
2024-11-29T17:19
2024-11-29T17:19
парламентское собрание союза беларуси и россии
политика
москва
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание по подготовке к 67-сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, которая пройдёт 12 декабря в Москве. "Председатель Государственной Думы, Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин провел совещание по подготовке к проведению 67-сессии Парламентского Собрания, которая состоится 12 декабря в Москве", - сообщается на сайте Госдумы. Отмечается, что обсуждалась повестка заседания. В рамках сессии планируется рассмотреть бюджет Союзного государства на 2025 год, а также вопросы гармонизации законодательства о приграничном сотрудничестве.
https://ria.ru/20241125/belorussiya-1985566449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Политика, Москва, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин провел совещание по подготовке к сессии Парламентского Собрания
Председатель ГД Володин обсудил подготовку к заседанию Парламентского Собрания