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Володин провел совещание по подготовке к сессии Парламентского Собрания - РИА Новости, 29.11.2024
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:19 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/volodin-1986524496.html
Володин провел совещание по подготовке к сессии Парламентского Собрания
Володин провел совещание по подготовке к сессии Парламентского Собрания - РИА Новости, 29.11.2024
Володин провел совещание по подготовке к сессии Парламентского Собрания
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание по подготовке к 67-сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, которая пройдёт 12 декабря в РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T17:19
2024-11-29T17:19
парламентское собрание союза беларуси и россии
политика
москва
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание по подготовке к 67-сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, которая пройдёт 12 декабря в Москве. "Председатель Государственной Думы, Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин провел совещание по подготовке к проведению 67-сессии Парламентского Собрания, которая состоится 12 декабря в Москве", - сообщается на сайте Госдумы. Отмечается, что обсуждалась повестка заседания. В рамках сессии планируется рассмотреть бюджет Союзного государства на 2025 год, а также вопросы гармонизации законодательства о приграничном сотрудничестве.
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политика, москва, вячеслав володин, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Политика, Москва, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин провел совещание по подготовке к сессии Парламентского Собрания

Председатель ГД Володин обсудил подготовку к заседанию Парламентского Собрания

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание по подготовке к 67-сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, которая пройдёт 12 декабря в Москве.
"Председатель Государственной Думы, Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин провел совещание по подготовке к проведению 67-сессии Парламентского Собрания, которая состоится 12 декабря в Москве", - сообщается на сайте Госдумы.
Отмечается, что обсуждалась повестка заседания. В рамках сессии планируется рассмотреть бюджет Союзного государства на 2025 год, а также вопросы гармонизации законодательства о приграничном сотрудничестве.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииПолитикаМоскваВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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